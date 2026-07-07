Ключевые моменты:

Староконный рынок был основан в 1833 году как первый специализированный конный рынок города. Сегодня его называют «живым музеем» Одессы.

Центральная площадь у фонтана на день превратилась в уютный дворик, где гостей развлекала знаменитая тетя Соня со своим фирменным юмором.

Маленьких одесситов ждала трехчасовая анимация, конкурсы, а также бесплатные подарки и сладкая вата от администрации и предпринимателей.

В рамках праздника был организован сбор средств для бойцов 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Плов, икра из «синеньких» и благотворительный сбор: Староконный рынок отпраздновал свой 193-й День рождения

5 июля знаменитая Староконка отметила свой 193-й День рождения. Для Одессы это не просто очередная праздничная дата, а дань уважения месту, которое уже почти два столетия является живой историей, душой и культурным кодом города.

Центральная площадь у фонтана на несколько часов превратилась в уютный дворик старой одесской Молдаванки. Гостей встречала непревзойденная тетя Соня, которая со свойственным одесским юмором шутила, рассказывала забавные истории и создавала особую атмосферу.

Гастрономическая и развлекательная программы праздника в этом году были продуманы в лучших традициях одесского гостеприимства.

Пока дети участвовали в веселых танцевальных батлах и конкурсах, взрослые могли насладиться настоящим узбекским пловом, сочным шашлыком, свежими лавашами и, конечно же, главной местной закуской — знаменитой одесской икрой из «синеньких».

Важной частью 193-летия рынка стало его благотворительное направление. В течение всего дня на локации собирали донаты в поддержку военнослужащих 93-й ОМБр «Холодный Яр», которые сейчас защищают независимость Украины на передовой.

Администрация Староконного рынка выразила искреннюю благодарность всем предпринимателям, партнерам и гостям, которые разделили этот важный день:

«Именно благодаря людям Староконный уже 193 года остается не просто торговой площадкой, а настоящим сердцем Одессы, местом встреч, добрых традиций и неповторимого южного колорита».

Староконный рынок, родившийся в первой половине XIX века, изначально предназначался для торговли лошадьми, скотом и телегами. Однако вместе с ростом Одессы менялся и сам рынок. За десятилетия он превратился во всемирно известную барахолку и птичий рынок, где можно отыскать абсолютно все: от редчайшего антиквариата, винтажных украшений и старинных инструментов до домашних питомцев и уникальных предметов интерьера.

Пройдя сквозь разные эпохи, войны и экономические кризисы, Староконный сумел сохранить свой главный капитал — неповторимый одесский характер, традиции общения и теплоту человеческих встреч.