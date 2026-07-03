Ключевые моменты:

Одесситы назвали главные черты американского общества

Украинцы внесли заметный вклад в развитие США

Эмигранты рассказали, как война изменила украинскую общину

Америка помогла многим ещё сильнее полюбить Одессу

4 июля США отмечают День независимости. В этом году стране исполняется 250 лет. Для тысяч украинцев, которые сегодня живут за океаном, это ещё один повод задуматься о том, что объединяет две страны. Журналист «Одесской жизни» Алексей Овчинников лично пообщался с одесситами, переехавшими в Америку в разные годы. Их истории — о свободе, уважении, труде, демократии и о том, почему, даже живя в Нью-Йорке или Калифорнии, они не перестают любить Одессу.

Украинцы подарили Америке золотые руки и светлые головы

Леся Верба — известная одесская певица, музыкант, дизайнер. В Нью-Йорке живёт с мая 2021 года. По её мнению, у американцев стоит поучиться уважению к личным границам других людей.

— В Америке обращают внимание на профессиональные качества человека (обсуждать внешность, раздавать советы или комментировать личную жизнь здесь никому и в голову не придёт).

Мне импонирует уважительное отношение американцев ко времени и их чувство собственной ценности. На мой взгляд, именно благодаря естественному ощущению собственной значимости возникает эта атмосфера достоинства и свободы, — отмечает Леся.

Среди качеств, которым можно поучиться, — отношение к людям с инвалидностью и особенностями развития. Также Лесе нравится умение общаться в незнакомой компании и искренне делать комплименты прохожим на улице.

Что касается украинского влияния, то прежде всего речь идёт о «золотых руках и светлых головах», уверена одесситка.

— Суперспособности украинцев — это не только навыки «выживания». К сожалению, из-за войны и тяжёлого прошлого это стало нашими базовыми настройками. Но наладить быт, построить бизнес в любых условиях и создавать вокруг себя красоту и уют, которые вдохновляют других, — это очень по-украински, — говорит Леся Верба.

Американцы гордятся своей историей

Одессит Сергей Ковалинский живёт в США уже 22 года, поэтому успел хорошо узнать своих новых соседей.

Первое, на что он обращает внимание, — это умение не просто жить «с комфортом», а создавать этот комфорт всегда, везде и во всём.

— Нам от родителей будто на генетическом уровне передалось: ничего, потерпим, зато нашим детям будет лучше! Американцы же живут здесь и сейчас. При этом они очень консервативны. Поскольку страна очень молодая, они делают историей буквально всё. И очень этим гордятся, — объясняет Сергей. — Куда ни приедешь — музей, мемориальный парк, исторический центр. И неважно, что этому событию всего пятьдесят лет. Это их история! Они вообще гении локального маркетинга: в любой глуши, где отродясь ничего не происходило, обязательно построят «Самый большой в мире стул» или «Самый большой клубок шпагата», поставят указатель на хайвее — и вуаля, поток туристов обеспечен. А если Вашингтон до этого посёлка не доехал, то обязательно появится мемориальный знак о том, что это единственное место в США, куда Вашингтон так и не добрался!

Несколько лет назад в Нью-Йорк привезли рождественскую ёлку, и во время её установки в ветвях обнаружили маленького совёнка. Уже через полгода в городке, откуда привезли дерево, организовали фестиваль совёнка-путешественника. Там провели конкурс скульптур птенца, установили их на улицах и даже создали туристическую карту с местами, где их можно увидеть.

Также Сергей Ковалинский подчёркивает особое отношение американцев к природе.

— Это нечто невероятное. В городах бегают белки, сурки, гуляют олени, плавают лебеди, гуси и утки. Помните, какой фурор в Нью-Йорке произвела случайно залетевшая утка-мандаринка в Центральном парке? Обычная, пусть и очень яркая птица мгновенно стала главной знаменитостью города. К ней выстраивались очереди с профессиональной фототехникой, о ней писали газеты, а полиция даже выставляла ограждения, чтобы птице никто не мешал отдыхать! Мне всё это очень нравится. И очень хотелось бы, чтобы украинцы, приезжающие в США, перестали, увидев лебедя в Нью-Йорке, говорить: «О, обед поплыл!».

Одесситы и украинцы, добившиеся успеха в США

При этом вклад выходцев из Украины в американскую историю и культуру действительно огромен.

Судите сами: Игорь Сикорский не просто изобрёл вертолёты, которые летают в небе США. Он буквально подарил Америке «Борт номер один» (Marine One) — именно на его машинах с 1950-х годов и по сей день летают все президенты США.

Любомир Романкив создал магнитные головки для компьютерных дисков, без которых не существовало бы современных жёстких дисков. Родился во Львовской области.

Макс Левчин — сооснователь крупнейшей платёжной системы PayPal. Родился в Киеве.

Ян Кум — сооснователь мессенджера WhatsApp. Родился в Киевской области.

Лазарь Мейер родился на Киевщине, эмигрировал в Америку и стал одним из основателей легендарной киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Именно он придумал премию «Оскар» и создал систему голливудских «звёзд».

Инженер из Киева Анатолий Кокуш. Его технику использовали при съёмках фильмов «Титаник», «Тройной форсаж», «Гарри Поттер», «Трансформеры» и «Железный человек». За свои изобретения Кокуш получил два инженерно-технических «Оскара». Он создал уникальные операторские краны серии «Авторобот» (Cascade) и гиростабилизированные системы, которые крепились на крыши движущихся автомобилей. Это позволило снимать невероятно динамичные сцены погонь без тряски.

Владимир Горовиц — один из величайших пианистов XX века. Родился либо в Киеве, либо в Бердичеве, окончил Киевскую консерваторию.

Давид Новаковский — выдающийся композитор и хормейстер. Родился в Малине на Житомирщине, в юности пел в Бердичеве, а затем многие годы творил в Бродской синагоге Одессы, став ключевой фигурой в развитии еврейской хоровой музыки.

Кстати, американская музыкальная индустрия и Бродвей начала XX века во многом создавались именно эмигрантами этой волны. Например, знаменитый неофициальный гимн США «God Bless America» написал Ирвинг Берлин, который родился за чертой оседлости и ребёнком эмигрировал в Нью-Йорк. Последние годы жизни он провёл в Нью-Йорке, где и был похоронен — в Бруклине.

Американцы борются за свою демократию

Юлия Городецкая — журналистка и волонтёр. Несмотря на то что её семья переехала в США одиннадцать лет назад, каждые полгода она проводит в родном городе, в Одессе.

Главное, чему, по мнению Юлии, нам стоит поучиться у американцев, — это умению отстаивать свои права и демократию. Последние полтора года мы наблюдаем, как нынешний президент Дональд Трамп и его команда пытаются изменить не только законы, но и сам дух страны. Так, например, были попытки выдворить эмигрантов, однако суд запретил менять важные законы. А совсем недавно Трамп пытался переименовать Центр Кеннеди в свою честь. Но и в этот раз американцы выиграли суд, который запретил переименование учреждения.

— Я считаю, что и мы должны отстаивать свою демократию, что, в конечном итоге, и делаем, — уверена Юлия.

Украинцы многое дали США. Например, подарили Америке главную рождественскую мелодию — «Щедрик». Если говорить о последней волне эмиграции, то, по словам Юлии, именно украинки изменили местную бьюти-индустрию.

— Во-первых, они сделали её доступнее. Во-вторых, значительно выросло качество этих услуг.

Также Юлия отмечает, что украинские кафе и кофейни пользуются большой популярностью, особенно в Нью-Йорке. И не только из-за желания поддержать Украину, а потому, что там действительно очень вкусно.

В Америке у всех равные возможности

Ирина Вишневская — художница, писательница, бывший автор издания «Одесская жизнь». Она приехала в США за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения и осталась там на несколько лет. В отличие от других наших героев, Ирина живёт в небольшом патриархальном городке в центральной части страны.

— В нашем городке не запирают входные двери, по пятницам едят рыбу, по воскресеньям ходят в церковь, а после службы отправляются завтракать в кафе, — рассказывает Ирина. — В основном и мужчины, и женщины, владеющие оружием, ходят на охоту и рыбалку. На многих домах, помимо американского флага, можно увидеть звёзды — ещё один символ США.

По мнению Ирины, первое, чему Украине стоит поучиться у Америки, — это тому, как государство обеспечивает своим гражданам равные права и возможности. Причём не только на бумаге, не только в Конституции, но и в повседневной жизни.

— Например, мой хороший знакомый, почётный сенатор штата Калифорния Бен Уэса, вырос в многодетной семье иммигрантов. Его родители не имели даже среднего образования, а мать едва умела читать. Тем не менее он получил хорошее образование и смог стать сенатором. Он нашёл людей, которые поверили в него и вложили средства в его избирательную кампанию, — говорит Ирина Вишневская.

Ещё один момент, который особенно поразил Ирину, касается отношений в семье.

— Совершенно случайно осенью я узнала, что у моего внука нет тёплой одежды. Ему восемнадцать лет, он учится в колледже, сам оплачивает своё образование и каждый день после учёбы работает. При этом у него не было тёплой куртки. Я сказала об этом дочери. Она ответила: «Это не мои проблемы. В Америке у всех равные возможности. Если ему не хватает денег, он может найти ещё одну работу, больше работать или сменить работу на ту, где лучше платят». Меня это поразило. Поразила сама культура отношений. И, возможно, это действительно правильный подход — когда родители не опекают взрослых детей бесконечно, а отпускают их в самостоятельную жизнь и позволяют жить в соответствии со своими амбициями, желаниями и готовностью трудиться ради своей мечты.

Ирина уверена, что украинцы, которые уехали во время войны, приносят пользу прежде всего Украине. И речь идёт не о деньгах, а о репутации.

— Прежде всего каждый украинец, хочет он этого или нет, осознаёт это или нет, является Украиной. По тому, как он живёт, работает, ведёт себя в общественных местах и выглядит, американцы судят и о нём, и о нашей стране. И в большинстве своём украинцы очень хорошо работают, их ценят на предприятиях, поэтому владельцы бизнеса оформляют для них рабочие визы.

Украинские женщины и дети — это отдельная тема: женщины красивые, ухоженные, позитивные, а дети — старательные, талантливые и целеустремлённые, все мечтают стать как минимум миллионерами! Всё это — не что иное, как народная дипломатия, которая оказывает огромное влияние на формирование положительного имиджа Украины, — убеждена Ирина.

Америка научила меня ещё сильнее любить Одессу

Сергей Осташко — физик, журналист, участник КВН, писатель, один из авторов нашего издания. Живёт в США с мая 2022 года. Тогда, говорит Сергей, они уезжали из Одессы всего на два-три месяца.

Первое, что его поразило, — количество украинских флагов на домах американцев.

Сергей отмечает, что с началом российской агрессии многое изменилось. Из названий газет и магазинов исчезло слово «русский». Так газета «Русская реклама» стала просто «Рекламой». Из названий многих ресторанов и магазинов исчезла национальная идентификация, а некоторые заведения вовсе закрылись или сменили владельцев. Даже радиостанция RUSA FM, которую все называли «Руса», сменила логотип и стала называться Radio USA.

Ещё Сергей обращает внимание на ухоженность окружающего пространства. Это звучит немного неожиданно, ведь живёт он в Нью-Йорке.

— В районе, где мы живём, дома на улицах, параллельных нашей Ocean Avenue, в основном высокие одноэтажные с полуподвалом, реже — двухэтажные. Почти возле каждого дома — ухоженный палисадник с аккуратно подстриженной травой, невероятно оригинально подстриженными деревьями и экзотическими цветами. На бельэтаж ведёт лестница, а в полуподвале расположен гараж. Тротуары обычно довольно узкие и часто обсажены огромными платанами, — рассказывает Сергей.

В своём районе он постоянно встречает одесситов, общается с ними и даже находит общих знакомых. По словам Сергея, об этих встречах уже можно писать отдельную книгу. Возможно, именно этим он и займётся после возвращения домой, куда они с женой очень хотят вернуться.

— Если Америка чему-то меня и научила, так это ещё сильнее любить Одессу. Мы скучаем, переживаем, следим за новостями и с нетерпением ждём, когда закончится весь этот ужас и можно будет вернуться домой, — подытоживает Сергей.

Напомним, что известные одесситы записали обращение из-за постоянных обстрелов Одессы.

Ранее мы рассказывали, как в Америке готовят нестоитский борщ из Одесской области и делились его рецептом.

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