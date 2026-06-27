Почему в Одессе до сих пор ездят старые маршрутки: появятся ли Mercedes вместо «Эталонов»

Ключевые моменты:

С 27 июня проезд в одесских маршрутках подорожал с 20 до 25 гривен

На конкурсах перевозчики заявляют современные автобусы, однако на маршрутах по-прежнему преобладают старые «Эталоны» и «Богданы»

По данным горсовета, на маршрутах работают 51 автобус для маломобильных пассажиров, однако депутаты ставят это под сомнение

В городе уже работают гуманитарные низкопольные Mercedes-Benz Citaro и Scania, но только на социальных маршрутах

В горсовете рассматривают возможность привлечения кредитов ЕБРР для закупки муниципальных автобусов

После повышения стоимости проезда многие одесситы ожидают, что качество перевозок тоже улучшится. Действительно ли новый тариф поможет обновить маршрутки, мы выясняли на основе информации Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета, условий последнего городского конкурса перевозчиков, а также комментариев депутата горсовета Алексея Асауленко, который участвует в проверках общественного транспорта. В материале использованы официальные данные о работе маршрутной сети, количестве инклюзивных автобусов и планах по созданию муниципального автобусного парка.

Как маршрутки допускают на дороги Одессы

Чтобы маршрутный автобус получил право перевозить пассажиров, перевозчики должны пройти соответствующий городской конкурс. Последний, по информации Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, состоялся в апреле 2024 года.

Все перевозчики заявили на конкурс для каждого маршрута украинские автобусы:

БАЗ,

«Богдан»,

«Эталон»,

I-VAN.

Требования к маршруткам предусматривали год выпуска, категорию, класс, пассажировместимость и соответствие экологическим нормам. Кроме того, согласно условиям договоров, каждый городской маршрут должен иметь как минимум один автобус для людей с ограниченной мобильностью. В департаменте утверждают, что по состоянию на 2 июня 2026 года на 45 маршрутах частные перевозчики уже используют 51 такой специализированный автобус.

Приваренные пандусы и показушные автобусы: почему в Одессе не хватает инклюзивного транспорта

— В 2023 году мы проверяли всех перевозчиков маршрутных автобусов. Главное, что поставили под сомнение, — наличие на каждом маршруте автобуса, полностью приспособленного для людей на инвалидных колясках, — вспоминает Алексей Асауленко. — Выяснилось, что на весь город тогда было два или три больших автобуса, которые действительно можно считать инклюзивными. Всё остальное выдавали за переоборудованные «Богданы» и «Эталоны». Какие-то пандусы приваривали, какие-то подъёмники прикрепляли… Но в такую маршрутку человек на коляске просто не попадёт. Даже пенсионерам в них тяжело подняться. Автобусы вообще должны быть низкопольными — чтобы пассажиры не запрыгивали в них, как кузнечики, а заходили без лишних усилий.

Тогда по итогам проверки перевозчики пообещали, что на каждом маршруте появится инклюзивный автобус. Однако, по словам депутата, этого так и не произошло. В прошлом году состоялась очередная проверка базы перевозчиков — существенных изменений за два года не произошло.

— Недавно была ещё одна встреча: перевозчики демонстрировали автобусы, которые якобы работают. Многие из них я видел в гаражах — они даже не выходят на линию, потому что потребляют слишком много топлива. Они существуют специально для показов: мол, у нас такое есть, — считает Алексей Асауленко. — Показали около десяти больших современных автобусов. Но маршрутов в городе больше тридцати. Даже если все они выйдут на линию, это покроет лишь треть потребности.

О переоборудованных автобусах и «кричащих» тормозах

Несмотря на регулярные проверки, пассажиры по-прежнему жалуются на оглушительный визг тормозов и окна, которые заклинивает в жару.

И вполне возможно, что жалобы будут звучать ещё долго. По информации транспортников, законодательство не устанавливает предельных сроков эксплуатации автобусов.

— Во время последней проверки мы часто видели, что автобусы просто перебирают, переделывают и снова выпускают на линию. Такой бесконечный круговорот металлолома в природе, — саркастически замечает Алексей Асауленко. — Перевозчики хотят выжать максимум из транспорта, который вот-вот развалится.

По словам депутата, в Одессе наряду с крупными перевозчиками — «Севертранс», «Вираж», «Турист» — работают и небольшие компании, у которых фактически нет даже собственных технических баз. При этом никто всерьёз не занимался проверкой качества их подвижного состава. Вместе с тем к частным автобусам на маршрутах должны предъявляться жёсткие требования.

— Есть районы Одессы, которые просыпаются в шесть утра, когда начинают ездить маршрутки. Потому что на некоторых маршрутах работают «Эталоны» с проблемными тормозными колодками. Люди и так не спали ночью из-за тревог и прилётов, а тут ещё эти «громкие» маршрутки. Но бизнес сам по себе не примет решение улучшать подвижной состав, — убеждён депутат.

Если повысить стоимость проезда — исчезнут ли развалюхи?

Отсутствие в Одессе комфортных маршрутных автобусов перевозчики объясняют обычной экономикой. Нынешний тариф в 20 гривен, а также отсутствие компенсации за перевозку льготников не позволяют частным перевозчикам обновлять автопарки. Чтобы покупать современные автобусы, в тариф, по их мнению, необходимо закладывать расходы на их приобретение. Соответственно, стоимость проезда должна быть значительно выше.

Однако уже более десяти лет происходит одно и то же: перевозчики включают расходы на обновление транспорта в расчёты, но при утверждении окончательного «социального» тарифа эту часть просто исключают. В итоге проезд оказывается на несколько гривен дешевле своей реальной стоимости.

При этом покупка нового импортного автобуса — большого, комфортного и полностью низкопольного — сегодня обойдётся примерно в 9,7–11,5 миллиона гривен. Украинская техника среднего класса стоит примерно вдвое дешевле. За новые автобусы Ataman или БАЗ с частично низким полом просят от 4 до 5 миллионов гривен.

Впрочем, ситуация уже изменилась. С 27 июня стоимость проезда в маршрутках выросла до 25 гривен. В департаменте это объясняют ростом цен на топливо и запасные части. Но станет ли после повышения тарифа ездить комфортнее?

Почему у Одессы нет собственных автобусов?

— Когда в городе не было электричества, Львов и Николаев присылали нам автобусы, чтобы помочь. Это позор для Одессы — не иметь собственных нормальных комфортабельных автобусов, — убеждён депутат. — Их нет потому, что это невыгодно владельцам маршруток. К сожалению, за последние 20–30 лет маршрутное лобби сделало всё, чтобы в городе не было современного автобусного транспорта. Кстати, в Одессе работают только местные перевозчики. Насколько я знаю, некоторое время назад сюда пытались зайти компании из других городов. Их просто не пустили, создав искусственные барьеры. Если бы пришли новые перевозчики с более высоким уровнем сервиса, разница стала бы очевидной. А так все остаются примерно на одном уровне — ниже плинтуса.

Тем не менее современные автобусы в городе уже появились. По данным департамента транспорта, сегодня на трёх социальных маршрутах работают 14 низкопольных Mercedes-Benz Citaro, полученных в качестве гуманитарной помощи от городов-побратимов, а также пять Scania L94 Citybus, переданных Житомирской громадой.

— Мы недавно тестировали эти автобусы. Они действительно комфортные — именно таким должен быть городской транспорт. Но это ударит по бизнесу наших маршрутчиков, — считает Алексей Асауленко. — Муниципальные автобусы целенаправленно не закупались. А я считаю, что они обязательно должны быть в Одессе. У одесситов должен быть выбор: ехать маршруткой или городским автобусом.

Муниципальные автобусы должны создать конкуренцию одесским маршруткам

Сейчас, по словам депутата, в горсовете рассматривают возможность привлечения кредитов Европейского банка реконструкции и развития для закупки транспорта. Обсуждается возможность приобретения электробусов и гибридных автобусов.

— Понятно, что жизнь не стоит на месте, и есть смысл выбирать более современные модели. Но как это реализовать во время войны — сложно представить. Однако городу необходимо принять решение о создании собственного автобусного парка, — убеждён Алексей Асауленко. — Скорее всего, его придётся дотировать. Но ведь мы уже дотируем городской электротранспорт из бюджета. Точно так же можно было бы финансировать и комфортные муниципальные автобусы. Думаю, если бы в городе было хотя бы 50–100 собственных автобусов, это подтолкнуло бы частных перевозчиков к конкуренции. Пока же выбора у людей нет.

— Эту проблему можно решить, если будет желание. Просто люди привыкли. Хотя существует множество способов обращаться, жаловаться и требовать изменений: единый центр обращений граждан 15-35, сайт мэра, обращения к депутатам. Почему до сих пор нет потока жалоб? Потому что многие не верят, что что-то можно изменить. И во многом они будут правы. Но если молчать, одесситы и дальше будут ездить в старых, раздолбанных «скотовозках».

Ранее мы рассказывали почему в Одессе редко ходят маршрутки, остались ли бесплатные автобусы и когда ждать электронный билет.

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Фото предоставлены Алексеем Асауленко