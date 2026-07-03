Ключевые моменты:

На прилавках уже появились арбузы сорта «Луизиана» и дыни «Нео», выращенные на юге Одесчины.

Собрать бахчевые раньше традиционных сроков удалось благодаря технологии выращивания под мульчей.

Ранние арбузы «Луизиана» и дыни «Нео» из Татарбунар

Первые партии татарбунарских арбузов раннего сорта «Луизиана» уже поступили в продажу. По словам фермеров, плоды полностью созрели, имеют сочную мякоть, насыщенный сладкий вкус и характерное желтое пятно на кожуре — главный природный признак того, что арбуз созревал на грядке под солнцем.

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Одновременно с арбузами стартовали продажи и ранних дынь сорта «Нео». Они стали первыми представителями нового сезона бахчевых культур на юге страны.

Ускорить процесс созревания без потери качества аграриям помог метод мульчирования: специальное покрытие стимулирует быстрое развитие корневой системы растений и защищает их от ночных перепадов температур.

Поскольку сбор урожая в хозяйствах Татарбунарского района только набирает обороты, в ближайшие недели ожидается резкое увеличение предложения на рынках и в супермаркетах. Массовый сбор позволит не только обеспечить Одесский регион, но и начать крупные поставки в другие области Украины, что также должно приятно сказаться на розничной цене для потребителей.

Напомним, на Привозе продажа первых арбузов нового сезона стартовала две недели назад.