Где правда, а где ложь

Последней точкой встречи путешественников 9 февраля стал медиацентр Любашевской публичной библиотеки имени Владимира Панченко.

Исполнительный директор Украинского ПЕН Максим Сытников рассказал, что почти три года организация доносит международной аудитории правду о войне России против Украины, документирует преступления против украинских медиа и культуры, увековечивает память о погибших журналистах и культурных деятелях, помогает восстанавливать культурную жизнь в Украине, в рамках проекта «Несокрушимые библиотеки» пополняет книжные фонды на прифронтовых и деоккупированных территориях, а на своих благотворительных мероприятиях собирает средства на нужды ВСУ.

Присутствующие получили прекрасную возможность пообщаться с философом и писателем Вахтангом Кебуладзе, научным сотрудником университета имени Тараса Шевченко Валерием Королем, переводчицей и культуртрегером Анной Вовченко (культуртрегер – просветитель, учитель, миссионер, человек, который работает для взаимопроникновения и взаимообогащения культур), а также поэтом и активистом (кстати, уроженцем Любашевки) Андреем Хаецким.

Говорили об украинской культуре, аспектах военной тематики в украинской литературе, важности информационной гигиены и безопасности, ложности нарративов российской пропаганды, философии и т.д.

«Сшивая» Украину воедино

Вахтанг Кебуладзе рассказал, что в литературных путешествиях по родной земле и за границу он рассказывает миру об Украине, мире о мире и, главное, украинцам о своей стране, делая прививки от идей «русского мира».

– Мы, словно те маленькие иголочки, которые «сшивают» Украину воедино, – подчеркнул философ. – Помимо просветительства, миссия интеллектуалов заключается также в том, чтобы рассказывать Украине о самой Украине. Сейчас крайне важно ощущать единство. Не только приносить из внешнего мира что-то интересное, но и самим для себя становиться интересными.

Поэт Андрей Хаецкий читал свои стихи из новой книги «Некоторое». Говорил, что некоторые стихи написаны им в стенах родной библиотеки, и пообещал, что весной обязательно презентует сборник своим землякам.

В завершение гости передали библиотекарям пакеты с книгами. Директор библиотеки Лилия Байрамова выразила писателям искреннюю благодарность за живое общение и поблагодарила за пополнение книжного фонда интересными изданиями.

«ПЕН» (PEN) – это аббревиатура, образованная от английских слов «poets», «playwrights», «essayists» и «novelists» – «поэты», «драматурги», «эссеисты» и «романисты». Английское слово «pen» означает «ручка».

Украинский ПЕН – культурная и правозащитная общественная организация, которая объединяет около 200 журналистов, писателей, драматургов, ученых, издателей, переводчиков, правозащитников, культурных менеджеров, фотографов, иллюстраторов. Является одним из 146 национальных центров Международного ПЕН.

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