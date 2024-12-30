О скульпторе с Херсонщины, который создал уставшего Ангела в Николаевке

С первых дней войны учитель физики и труда по специальности добровольно защищал Родину и после шести контузий вынужденно оставил ВСУ и теперь живет в Николаевке. В свободное время Олег Степанский, возобновив занятия искусством, не только создал памятник павшим в российско-украинской войне, но и украсил Николаевский инклюзивно-ресурсный центр и планирует порадовать людей парком сказочных и фантастических скульптур.

От скульптур в Голой Пристани остались только фотографии

Свою первую скульптуру из бетона и арматуры — образ пирата Сильвера с попугаем на плече — Олег Степанский создал 35 лет назад для одного херсонского кафе.

С тех пор его шедеврами украшены многие города и городки Херсонщины и Украины. Любовью к искусству художник обязан своему учителю рисования 36-й херсонской школы Анатолию Слипичу.

Больше всего своих арт-проектов скульптор воплотил в ныне оккупированной Голой Пристани и громаде.

Первой появилась на набережной Конки скульптура Русалки. Вслед за ней появился Нептун, потом Лягушка, Арбуз, Чумак. А вскоре Олег Степанский обновил памятник казаку, основателю города. Изготовленный из металла и бетона, весом 700 килограммов, запорожский витязь, держа в руке трубку, вслушивается в шум деревьев и мечтательно смотрит на Тендровскую косу. Именно оттуда три сотни лет назад пришли первопоселенцы Голого перевоза, нынешней Голой Пристани.

За десять лет художник создал около 20 скульптур, наделив каждую не только удивительным образом, но еще и легендой, что привлекало немало туристов.

К сожалению, с приходом оккупантов набережную Голой Пристани россияне полностью изуродовали, смешав с землей фонтаны и цветники. От скульптур Олега остались лишь фотографии и опустевшие постаменты.

Другая коллекция скульптур мастера — пан Коцкий, Котигорошко, Водяной, Мавка и Дельфины — украсила набережную Скадовска. Неизвестно, не осквернили ли ее «величия русской культуры».

А фэнтезийная композиция с орком, драконами, сказочными персонажами и монстрами, воплощенная Степанским и еще тремя херсонскими скульпторами, отправилась на запад Украины, в Ивано-Франковск.

Ангел на Аллее Славы в Николаевке

На Одесщине произведение херсонского скульптора появилось 19 декабря в Николаевке в образе солдата-Янгола, который устал и присел отдохнуть после кровавого боя. А вдоль Аллеи Славы установлены портреты 29 уроженцев громады, пополнивших светлое небесное воинство.

Руководитель Николаевской громады Виктор Купченко, открывая Мемориал погибшим в российско-украинской войне, подчеркнул, что громада обязана ребятам, которые положили жизнь, защищая Родину.

Также поблагодарил скульптора и всех причастных, которые чтят память защитников.

По словам Олега Степанского, образ для уставшего Ангела он создал с помощью искусственного интеллекта, чтобы его лицо никого не напоминало. А сама скульптура не была искажена помпезностью и массивностью, характерными для монументализма советской эпохи.

Замки и кареты — в подарок детям

Недавно художник сделал подарок громаде. К 5-летнему юбилею инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми образовательными потребностями он украсил стены заведения сказочными персонажами. Фойе заведения Степанський украсил объемными барельефами с замками, к которым едут кареты, сказочные лошади, белый мерседес, а рядом добрый дракон читает сказку.

На другой стене изображены украшенные украинские хаты под крышами, прекрасную украинскую природу, искренних и веселых украинцев.

На недавнем совещании, обсуждая развитие туристической отрасли в Николаевской громаде, велась речь об использовании природных и исторических ресурсов, художественно-культурный и гастрономический потенциал в создании туристических маршрутов. Планируется, что одной из туристическо-художественных локаций будет парк скульптур авторства Олега Степанского.

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