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О скульпторе с Херсонщины, который создал уставшего Ангела в Николаевке

О скульпторе с Херсонщины, который создал уставшего Ангела в Николаевке
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С первых дней войны учитель физики и труда по специальности добровольно защищал Родину и после шести контузий вынужденно оставил ВСУ и теперь живет в Николаевке. В свободное время Олег Степанский, возобновив занятия искусством, не только создал памятник павшим в российско-украинской войне, но и украсил Николаевский инклюзивно-ресурсный центр и планирует порадовать людей парком сказочных и фантастических скульптур.

От скульптур в Голой Пристани остались только фотографии

Скульптор Олег Степанский

Скульптор Олег Степанский

Свою первую скульптуру из бетона и арматуры — образ пирата Сильвера с попугаем на плече — Олег Степанский создал 35 лет назад для одного херсонского кафе.

С тех пор его шедеврами украшены многие города и городки Херсонщины и Украины. Любовью к искусству художник обязан своему учителю рисования 36-й херсонской школы Анатолию Слипичу.

Больше всего своих арт-проектов скульптор воплотил в ныне оккупированной Голой Пристани и громаде.

Нептун и русалки (Голая Пристань)

Нептун и русалки (Голая Пристань)

Первой появилась на набережной Конки скульптура Русалки. Вслед за ней появился Нептун, потом Лягушка, Арбуз, Чумак. А вскоре Олег Степанский обновил памятник казаку, основателю города. Изготовленный из металла и бетона, весом 700 килограммов, запорожский витязь, держа в руке трубку, вслушивается в шум деревьев и мечтательно смотрит на Тендровскую косу. Именно оттуда три сотни лет назад пришли первопоселенцы Голого перевоза, нынешней Голой Пристани.

Чумак с волами (Голая Пристань)

Чумак с волами (Голая Пристань)

За десять лет художник создал около 20 скульптур, наделив каждую не только удивительным образом, но еще и легендой, что привлекало немало туристов.

К сожалению, с приходом оккупантов набережную Голой Пристани россияне полностью изуродовали, смешав с землей фонтаны и цветники. От скульптур Олега остались лишь фотографии и опустевшие постаменты.

Арбуз (Голая Пристань)

Арбуз (Голая Пристань)

Другая коллекция скульптур мастера — пан Коцкий, Котигорошко, Водяной, Мавка и Дельфины — украсила набережную Скадовска. Неизвестно, не осквернили ли ее «величия русской культуры».

А фэнтезийная композиция с орком, драконами, сказочными персонажами и монстрами, воплощенная Степанским и еще тремя херсонскими скульпторами, отправилась на запад Украины, в Ивано-Франковск.

Ангел на Аллее Славы в Николаевке

Уставший ангел

Уставший ангел

На Одесщине произведение херсонского скульптора появилось 19 декабря в Николаевке в образе солдата-Янгола, который устал и присел отдохнуть после кровавого боя. А вдоль Аллеи Славы установлены портреты 29 уроженцев громады, пополнивших светлое небесное воинство.

Руководитель Николаевской громады Виктор Купченко, открывая Мемориал погибшим в российско-украинской войне, подчеркнул, что громада обязана ребятам, которые положили жизнь, защищая Родину.

Аллея Славы

Аллея Славы

Также поблагодарил скульптора и всех причастных, которые чтят память защитников.

По словам Олега Степанского, образ для уставшего Ангела он создал с помощью искусственного интеллекта, чтобы его лицо никого не напоминало. А сама скульптура не была искажена помпезностью и массивностью, характерными для монументализма советской эпохи.

Замки и кареты — в подарок детям

Недавно художник сделал подарок громаде. К 5-летнему юбилею инклюзивно-ресурсного центра для детей с особыми образовательными потребностями он украсил стены заведения сказочными персонажами. Фойе заведения Степанський украсил объемными барельефами с замками, к которым едут кареты, сказочные лошади, белый мерседес, а рядом добрый дракон читает сказку.

На другой стене изображены украшенные украинские хаты под крышами, прекрасную украинскую природу, искренних и веселых украинцев.

На недавнем совещании, обсуждая развитие туристической отрасли в Николаевской громаде, велась речь об использовании природных и исторических ресурсов, художественно-культурный и гастрономический потенциал в создании туристических маршрутов. Планируется, что одной из туристическо-художественных локаций будет парк скульптур авторства Олега Степанского.

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