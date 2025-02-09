Культурное или бескультурное наследие?

В селах территориальных громад на севере Одесской области автобусные остановки, выложенные мозаикой, в основном повреждены и заброшены. Хотя эти остановки, без сомнения, – уникальное явление советского стрит-арта. Почему теперь они остались бесхозными и никому нет дела до их сохранения?

В 60-80-х годах прошлого века художники, которые работали над их украшением, пытались противостоять идеологической цензуре. Поэтому на многих мозаиках почти отсутствует коммунистическая символика, зато ярко просматривается национальный колорит.

Поэтому и на орнаментальной мозаичной остановке «Любашевка» не следует искать серп и молот – ее неизвестный автор отдал предпочтение казацкой тематике, вековой борьбе украинцев против своих угнетателей и оккупантов.

Начальник отдела культуры и туризма Любашевского поселкового совета Анатолий Крячик сообщил, что мозаичные остановки, которых в громаде насчитывается около десятка, пока что не стоят на балансе как объекты культурного наследия. Так кто же восстановит заброшенную историю?

Мозаики – это не «совок»

Немецкий путешественник Кристофф Брумме еще с начала нулевых годов предлагал, чтобы сто красивейших автобусных остановок Украины были взяты под защиту ЮНЕСКО как центр Одессы. В 2008 году он писал: «Искусство мастеров мозаики в Украине охватывает много школ и стилистических направлений – экспрессионистские и натуралистические, соц-арт и поп».

Кстати, десятки самых оригинальных мозаичных украинских остановок включены в два иллюстрированных альбома Soviet Bus Stops – «Советские автобусные остановки».

Ныне многие энтузиасты обеспокоены очисткой остановок по всей Украине. Так, дизайнер из Николаевщины Надежда Ставицкая вместе с мужем очищают мозаики на Буковине. Она говорит, что «мозаики – это не «совок», их создавали украинцы для украинских городов и сел.

Найдется ли на Одесчине меценат, который поможет сохранить эти произведения неизвестных художников?

В настоящее время собранные фрагменты журналист будет хранить, надеясь, что весной любашевская Мадонна также будет восстановлена и сохранена для потомков.

Справка «ОЖ»

Остановки на Любашевщине появились накануне Олимпиады-80, рядом с гостиничным комплексом на трассе Одесса – Киев. Тогда дорожники начали облагораживать трассы, строили новые остановки, а украинские художники их колоритно украшали.

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