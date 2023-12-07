Пять книг, которые вышли на украинском в 2023: истории, от которых трудно оторваться

Тринадцатая сказка

Авторка: Диана Сеттерфилд

Диана Сеттерфилд Жанр: Готический роман

Готический роман Издательство: КСД

КСД Количество страниц: 544

Вида Винтер — самая известная писательница Англии, современный Диккенс, как ее иногда называют некоторые критики. Все знают ее книги, все знают как она выглядит, но никто не знает правду о ее жизни. Многочисленные биографы (а именно 22) пытались выяснить тайны Виды, но только породили их еще больше — ни одно описание ее жизни не было правдивым, а писательница только придумывала все новые и новые «факты» из своего прошлого. Поэтому начинающая биограф Маргарет Ли была обескуражена тем, что однажды утром получила письмо от живой легенды с предложением записать настоящую биографию мисс Винтер. Не розыгрыш ли это? Действительно ли Вида готова рассказать правду? И почему именно Маргарет? В ней нет ничего особенного. Почти нет… Но об этом слишком больно вспоминать.

Бегущий человек. Худеющий

Автор: Стивен Кинг

Стивен Кинг Жанр: Фантастика, Ужасы

Фантастика, Ужасы Издательство: КСД

КСД Количество страниц: 544

Под одной обложкой соседствуют два романа писателя, которые он издавал под псевдонимом Ричард Бахман. Но узнаваемую руку художника скрыть трудно.

«Бегущий человек» переносит нас в жестокий мир будущего (а именно — в 2025 год), где повседневная жизнь смешалась с реалити шоу. Бен Ричардс решил принять участие в шоу «Бегущий человек», потому что ему очень нужны деньги для больной дочери. А денег он может выиграть много: за каждый час участия в шоу он получит $100, а главный приз — целый миллиард, если продержится 30 дней! Звучит соблазнительно, но на протяжении всего времени на Бена будут охотиться другие участники. И если ему не удастся сбежать, то его убьют. Все еще звучит соблазнительно?

«Худеющий». Билли Халлек сбивает насмерть пожилую ромку. Мужчина является успешным адвокатом со связями, поэтому ему удается избежать ответственности, а вся вина переложена на жертву. Но там где не справится правосудие, справятся сверхъестественные силы: сын ромки накладывает на Билли проклятие и теперь тот начинает стремительно худеть.

Уроки химии

Авторка: Бонни Гармус

Бонни Гармус Жанр: Драма

Драма Издательство: КСД

КСД Количество страниц: 400

Элизабет Зотт — звездная ведущая кулинарного шоу «Ужин в шесть». Она не улыбается, не заигрывает с публикой, не готовит причудливые деликатесы. Все ее блюда — простые, легкие и сытные, а выпуск она обычно завершает фразой «Дети, айда накрывать на стол. Вашей маме нужно время для себя». Даже вице-президент Линдон Джонсон смотрит ее шоу. Но мало кто знает, что Элизабет в прошлом — талантливый химик, однако достичь профессионального успеха она не смогла. К сожалению, Америка пятидесятых — не лучшее место для реализации женщины-ученого. Но даже в таких обстоятельствах Элизабет будет бороться за себя.

Остров проклятых

Автор: Деннис Лигейн

Деннис Лигейн Жанр: Мистический детектив

Мистический детектив Издательство: КСД

КСД Количество страниц: 336

Тедди Дэниелс — федеральный маршал. Его преследует постоянная головная боль и болезненные воспоминания из прошлого. Особенно это усиливается во время расследования дела Рэйчел Соландо. Она — пациентка психиатрической больницы для преступников, расположенной на отдаленном острове, и смогла таинственным способом сбежать. Тедди вместе с напарником Чаком должны найти беглянку. Но погружаясь все глубже в дело, маршал понимает — все не то, чем кажется на первый взгляд. Более того — это дело как-то связано со смертью его жены Долорес.

Бриджертоны. Герцог и я

Автор: Джулия Куин

Джулия Куин Жанр: Любовный роман

Любовный роман Издательство: Vivat

Vivat Количество страниц: 496

Если вы влюбились в одноименную экранизацию от Netflix, но новые сезоны выходят медленнее, чем хотелось бы, то знайте — о семье Бриджертонов написана целая книжная сага, а первая книга серии уже переведена на украинский язык!

Лондон, эпоха Регентства. Дафна — приветливая и доброжелательная девушка из уважаемой семьи Бриджертонов, но замуж ее не зовут, что для той эпохи почти катастрофа. Саймон — герцог Гастингс, лакомый кусочек для матерей незамужних барышень из высшего света, но из-за семейной драмы он дал себе обещание никогда не жениться. Познакомившись, Саймон и Дафна проникаются симпатией друг к другу и заключают взаимовыгодный союз, чтобы вместе противостоять давлению общества. Но удастся ли сделать это и не влюбиться друг в друга?

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