Ключевые моменты:

До артезианских скважин, которые снабжают водой Измаил и два села, осталось всего около 3 метров.

Размыто 8 метров дамбы из 11, а также повреждено бетонное укрепление длиной около 60 метров.

В случае прорыва под угрозой окажется водоснабжение почти 100 тысяч человек и тысячи гектаров сельхозземель.

Дамба на Дунае возле Измаила разрушается

Речь идет о защитном сооружении на 97-м километре реки Дунай, на участке между шлюзом Репида и Измаильским судоремонтным заводом.

По данным специалистов, из-за колебаний уровня воды и сильного насыщения грунта влагой дамба постепенно размывается. Берма, которая служила защитным буфером перед артезианскими скважинами, имела ширину 11 метров, однако сейчас разрушено уже 8 метров.

Проблема усугубляется тем, что повреждена не только земляная часть сооружения. Частично разрушено и защитное бетонное покрытие длиной примерно 60 метров, которое укрепляло откос русла Дуная.

Это покрытие было сделано по технологии Bontec — с использованием геотекстильной опалубки и монолитного бетона. Однако даже такое усиление не выдержало давления воды.

Если разрушение продолжится и произойдет прорыв дамбы, под угрозой окажутся артезианские скважины, которые обеспечивают питьевой водой город Измаил, а также села Броска и Матроска.

По теме: Громада Одесской области под угрозой затопления: на Дунае размывает защитную дамбу

Возможна чрезвычайная ситуация государственного уровня

11 марта ситуацию обсуждали на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Одесской областной администрации.

Специалисты отмечают, что разрушение берегового участка дамбы началось еще в 2021 году, но сейчас оно приобрело критические масштабы. Течение Дуная продолжает размывать конструкцию, несмотря на ранее установленные укрепления. Если произойдет авария, последствия могут быть серьезными:

без питьевой воды останутся около 100 тысяч жителей;

подтопление примерно 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель Сафьяновской громады.

Из-за масштабов возможной катастрофы комиссия предложила признать ситуацию чрезвычайной на государственном уровне. Сейчас готовится обращение в профильное министерство, чтобы срочно выделить средства и начать строительство дублирующей дамбы, которая сможет защитить регион.

По материалам Ізмаїл СІТІ.