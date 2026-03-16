Ключевые моменты:

Военнослужащий из Одесской области Денис Давидов погиб 13 марта 2026 года во время выполнения боевого задания.

Он служил матросом и водителем-электриком отделения ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части А4548.

Родные, близкие и громада выражают соболезнования; дата и время прощания с воином будут сообщены дополнительно.

Трагическую новость сообщил глава Катлабугской громады Олег Босикевич.

Денис Давидов (26 мая 1995 года рождения) служил матросом и занимал должность водителя-электрика отделения ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных авиационных комплексов батальона беспилотных систем воинской части А4548.

На военную службу он был призван 15 января 2023 года. С того времени защитник Украины выполнял боевые задачи и оставался верен присяге украинскому народу.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дениса. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», – сообщил глава громады.

О дате и времени встречи погибшего защитника будет сообщено дополнительно.

