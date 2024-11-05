Meridian Odesa: о чем пишут поэты в дни войны и есть ли сейчас украинская литература?

В начале было Слово

Поэтические чтения, презентации украинских книг, общение авторов друг с другом и с читателями… Современная украинская литература в Одессе, да еще во время войны…

Существует ли она? О чем пишут наши поэты? Как боль войны и звезды надежды в сердце звучат на страницах новых книг? Три дня этого литературного события стали не только ответом на эти и другие вопросы, но и обогатили представлением о вечном – украинском, не угасающем литературном процессе. Ведь, как точно напомнил (опять-таки о вечном) одесский актер и поэт Игорь Геращенко, «в начале было Слово»! И оно должно звучать и звучит без фальши! А что говорят организаторы и участники Meridian Odesa?

«Поэзия стала более востребованной во время войны»

Заведующая литературно-драматической частью Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В.Василько Светлана Бондар – модератор и соорганизатор этого литературного события:

– У нас подобные мероприятия действительно происходят, но это такие определенные пузырьки: молодежь тусуется с молодежью, пожилые люди – со старшими людьми. То есть, даже в пределах своего города поэты, которые пишут на украинском, все равно – по своим пузырькам. Для меня очень важно было собрать по одному представителю из каждого пузырька для того, чтобы они услышали друг друга. Ведь эти пузырьки – такие разные, а все же замечательные, совершенно новые.

Поэзия во время войны… Светлана делает акцент на том, что во время полномасштабного вторжения литературный поэтический процесс значительно активизировался.

– Есть люди, которые вообще никогда не только не писали поэзию, но даже и не читали поэзию, а сегодня они, во время войны, начали ее писать. Этот стресс, эти новые экзистенциальные условия, в которые попадает творческий человек, побуждали писать, переживать, как-то реагировать. На этих поэтических чтениях Одесса впервые услышит Зою Казанжи как поэтессу. Она начала писать поэзию как раз во время войны. Прозу писала и до войны. Или вот одесситка Жанна Шарапова, начавшая писать недавно. Она говорит: я начинающая, хотя у нее уже большой жизненный опыт, а начала писать на украинском, а до этого она разговаривала на русском языке. То есть это два таких квантовых у нее скачка произошли. И ее первый сборник «Правила двух стен» уже был признан лучшим на Интеллектуальном форуме.

Светлана добавляет:

– Но очень важно, чтобы нас услышали другие, чтобы наши поэты и писатели и себя почувствовали в когорте всех остальных. Поэзия стала более востребована во время войны. Ранее издательствам было невыгодно печатать поэтические сборники, а сегодня поэзия – способ быстрого реагирования на события, она необходима и тем, кто пишет, и тем, для кого пишут.

Пока будет написано прозаическое произведение, пока будет написана драма, пока ее найдет режиссер, пока поставят… А мы уже переживем сами, отрефлексируем на эту тему. Поэтому поэзия сегодня очень актуальна… Очень много поэтов сегодня на войне в прямом смысле этого слова. И они пишут, и присылают своим редакторам, и эти книги выходят. И люди, никогда ранее не державшие поэтический сборник в руках, они теперь читают и покупают дальше, и узнают… У старшего поколения довольно пренебрежительное отношение, например, к соцсети TikTok. Ну, будто что-то там танцуют, что-то поют. Но кроме того, что поют и пляшут, там читают поэзию. И поэзию высокого сорта, высокой полки. И тот, кто листал эту ленту, и, простите, никогда в руках не держал книги, наталкивается на своего автора, на то, что ему откликнулось внутри…

Светлана Бондар уверена:

– То, что многие одесситы, к сожалению, не знают о литературе, которая рождалась в нашем городе на украинском языке, не означает, что ее не было. Так случилось… Кто сегодня знает из школьников, и даже учителей, о Галины Комаровой, которая была дочерью Михаила Комарова; она общалась непосредственно с Лесей Украинкой. Она писала отличные стихи, невероятные. Одесская украинская литература – это творчество Юрия и Ивана Лип. Здесь жил, творил и работал Борис Нечерда, Тарас Федюк, Галина Могильницкая… То есть, это не с пустого места все взялось. То есть у нас есть школа, у нас есть откуда брать корнями. Другое дело, что нас убеждали в том, что этого нет. То есть, нам не давали это увидеть, не давали услышать…

«Я вернусь к поэзии»

Заслуженный артист Украины Игорь Геращенко уверяет: поэзия – одна из страниц его жизни:

– Прежде всего я – актер. Но вообще не могу брать на себя такую ответственность и говорить, что я действительно от Бога актер и поэт. Но ведь у меня больше ген филологический, потому что у меня дед профессор филологии. Но искусство – оно везде искусство… И все же так произошло: я давно не писал стихи. А вот во время войны… Скоро выйдет мой сборник стихов. Так получилось: меня словно вернули к идее продолжать писать. И я все же наверняка вернусь к тому, чтобы писать поэзию. А пока со сцены сейчас будет звучать моя поэзия из уже изданных книг.

Игорь Геращенко уверен:

– Никакая война – ничто по сравнению с войной человека с самим собой. Мне 67 лет, у меня война каждый день. Ибо, понимаете, через сердце поэта проходит вся скорбь мира… Войны были, есть, будут. И знаете, войны нас пробуждают. Мы же спим все, девяносто девять процентов людей в спячке находятся… А что касается украинского литературного процесса, то тоже – он был, есть и будет! И очень активным! Ну, как иначе? В начале было Слово! И вы смотрите, вот сейчас идет тяжелая информационная война, даже возьмем нашу войну. Какое большое внимание к информационному противостоянию. Это очень большая нагрузка, даже большая, чем «на нуле».

А остальные – это тыл. И остальные – это коммуникации. Сама жизнь – это коммуникация и кооперация. И мы относимся к этой коммуникативной ветви…

«В основе – всегда какая-то история»

Журналист, блогер, автор нескольких книг прозы, активистка (сама себя так называет) Зоя Казанжи во время этого литературного события представила свою книгу поэзии (верлибры) «Марта и другие женщины». Поэзии?.. Мы знаем Зою как прозаика. А вот сама Зоя Казанжи говорит о своем творчестве так:

– Я – автор текстов.

И все?

– Смотри, писать – моя профессия. Уже сейчас, в моем возрасте, я могу сказать, что я умею писать. Хотя я всегда по этому поводу комплексовала. А у меня это все получается не настолько как бы серьезно, я имею в виду, как не настолько серьезное занятие. Это – между всем остальным. У меня это основная какая-то работа. И все эти тексты, в том числе верлибры, скажем, потому что это верлибры, а не рифмованная поэзия, и прозаические тексты все равно написаны в таком журналистском формате. Это когда всегда в основе есть история, в независимости, поэзия или проза, – это история, это люди. Ну и новая книга – тоже. Да, там практически каждый верлибр – это отдельная история. И они все написаны в репортажном варианте о женщинах войны. Они все имеют прототипов, многие даже себя узнавали… А вообще мы все равно мы пишем о себе. Просто через призму других людей. В моей новой книге, скорее всего, через призму страданий других людей.

Не могла не спросить Зою о ее видении сегодняшнего дня – украинская культура, литературный процесс, корифеи…

– Я как раз из той когорты, я – радикалка. То есть перенос Пушкина для меня – это вопрос принципиальный. Я понимаю, что все те процессы, которые происходили, – переименование, перенос и так далее, они через задницу происходили. Могу процитировать историка Александра Середу, который говорит, что реже меняются гидронимы, названия рек, затем топонимы, названия населенных пунктов немного чаще, и чаще всего меняются улицы.

Сейчас это такая ситуация… Мне очень не нравилось когда-то в свое время это название «южнорусская школа». Она мне просто резала слух. Вот так, как все ходили в российское консульство праздновать День независимости россии, что ли, или День рождения россии. Я туда никуда не ходила, хотя всегда получала приглашение. Не потому, что я такая принципиальная была, а потому, что интуитивно я туда не ходила… По поводу литературного процесса здесь, конечно, как в миллионном городе, не могут сейчас не происходить какие-то процессы. Они очень-очень разные. Конечно, большое количество людей писали на русском языке. Мы понимаем, почему так это происходило. Потому что для того, чтобы ты был заметен, ты должен писать на русском языке. Я украиноязычная. Я окончила украинскую школу. У меня русский язык выучен. То есть я его учила, потому что у меня не было вариантов работать в украиноязычной печати, потому что вся была русскоязычная… Что сейчас? У нас нет нормального издательства. Миллионный город! В Харькове, Львове, Киеве, Виннице есть. В Одессе нет. Есть просто типографии, где можно забашлять и выпустить книгу.

Зоя добавляет:

– У нас нет критики. У нас нет каких-либо серьезных обсуждений. У нас нет большого книжного магазина – такого, где можно дискуссии проводить, презентацию сделать. Хорошо, что есть библиотека Грушевского. Вот такие моменты… И сейчас мы тоже на разломе. Потому что у нас старое отходит. И это обычные процессы. А новое еще не заполняет эту нишу. Поэтому здесь я бы к этому относилась очень спокойно. И то, и другое будет существовать. Что-то будет скорей и революционнее меняться. Появляются новые молодые поэты. Будут они, будут и молодые поэтессы. Молодняк, кстати, просто гениальный!

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