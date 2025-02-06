Если театра нет – нужно его создать самим

– В городе нет театрального коллектива, к которому я могла бы присоединиться. Чтобы заниматься любимым делом, я должна создать такую ​​студию сама, – рассказывает основательница городской театральной студии Татьяна Пятковская.

А вдохновил Татьяну на творчество учитель по актерскому мастерству Одесской театральной студии Анатолий Падука, у которого она училась после окончания Одесского национального университета имени Мечникова.

Муж не одобрял восторг жены. Однако потом и сам записался на актерские курсы.

С началом большой войны семья Пятковских вернулась на родную Балтщину. Муж с братом пошли в армию. А Татьяна, по специальности филолог, преподает украинскую литературу и немецкий язык в балтском лицее №2. Учится в аспирантуре Киевского университета культуры на режиссерском факультете. Театральная практика проходит в Одесском кукольном и Украинском театрах.

Театр из шести человек

В создании театральной студии помогали глава городской молодежной организации Виталий Кирилюк, кандидат филологических наук Ирина Нечиталюк и другие друзья. Проводились встречи, лекции, творческие вечера. И осенью 2024 года в историческом музее стартовали занятия студийцев.

Именно здесь Татьяна Пятковская нашла драгоценные материалы о «Самодеятельном народном театре» Балтского районного дома культуры. Об этом талантливом коллективе Татьяна много слышала, и ее не покидала мысль о возрождении театральной славы города.

Пока театр состоит из шести человек.

– Это только кажется, что нужно просто выйти на сцену и прочесть текст. Но действительно надо учиться работать над телом, голосом, пластикой. Тело – это инструмент. Его нужно настроить, чтобы им играть. Надо работать над собой, – говорит Татьяна.

Хотите играть – добро пожаловать в студию!

Сегодня театральная студия готовит поэтический вечер. Мероприятие планируется провести в середине февраля. Уже подготовлены декорации.

– Театр – это своеобразная терапия, особенно сегодня во время войны. Он способен лечить и побуждает к размышлению, к наполнению души чем-то важным, – убеждена Татьяна Пятковская.

Сейчас в работе пьеса словацкого драматурга Ивана Буковчана «Прежде чем споет петух». Но пока для семи мужских ролей не хватает актеров. Так что театр в поиске желающих попробовать себя в актерстве.

Основательница студии убеждена, что возраст актеров должен совпадать с возрастом играющих их персонажей. Потому и написала в объявлении: возраст – от 16 до 100 лет.

– Не знаю, имеем ли мы право называться продолжением того величественного театра, который прославил Балтщину. Но мы любим театр и хотим всколыхнуть тот творческий потенциал, который чувствуется в нашем крае, – рассуждает Татьяна Пятковская.

А еще Татьяна хотела бы, чтобы Балта сохранила память о своих выдающихся актерах не только на музейных полках. И первым шагом в этом будет воплощение имени актрисы театра Фриды Цвет в названии театральной студии, которую так и хотят назвать – «Цвет». Потому что это будет не только дань памяти любимой актрисы и общественного деятеля, но и сама ее фамилия чрезвычайно органично подчеркивает творческое богатство и разнообразие края.

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