Книги от «Одесской жизни» приехали в Тарутино

Тарутинская центральная библиотека для взрослых существует около 80 лет. Все это время она работала для своих читателей и подкармливала сельские библиотеки новыми книгами. До реформы децентрализации объединяли 33 библиотеки. После территориальных изменений перешла под юрисдикцию Тарутинской ОТГ, в которой сейчас работает 14 библиотек.

По словам Галины Диденко, исполняющей обязанности директора централизованной библиотечной системы Тарутинской ОТГ, все сельские библиотеки были сохранены. И сегодня на страже образования и саморазвития более 23 тысяч детей и взрослых стоят 4 поселковых и 10 сельских библиотек.

Как работают библиотеки Тарутинской ОТГ во время войны

— Во время военного положения все библиотеки работают полный рабочий день и помогают своим многочисленным читателям не только узнавать что-то новое, но и отвлекаться от тяжелого настоящего. Кроме того, мы часто проводим акции и флешмобы, направленные на национально-патриотическое воспитание, отмечает Галина Диденко.

Сотрудники библиотек делают все, чтобы быть полезными своей громаде и стране. Поскольку во время войны не работает издательский центр Института украинской книги, уже второй год библиотечные фонды всей страны не пополняются. Кроме того, сегодня, даже после списания старой и запрещенной литературы, книги на русском составляют 60 процентов.

Читатели отказываются читать на русском языке

По словам сотрудников центральной библиотеки, многие читатели отказываются читать книги на русском языке и с удовольствием читают украинских авторов – Лину Костенко, Ирэн Роздобудько, Андрея Кокотюху, Василия Шкляра, Владимира Лыса.</ span>

Поэтому руководство централизованной библиотечной системы на базе Тарутинской библиотеки для взрослых месяц назад объявило акцию «Украинская книга — детям» с целью пополнения книжных полок литературой из частных коллекций.

Раньше мы писали, что Библиотеки в Тарутино собирают книги для детей

— Люди с радостью откликнулись на наш призыв и начали приносить свои любимые книги, чтобы они пригодились еще многим землякам. Искреннее спасибо газете «Одесская жизнь», коллектив которой одним из первых присоединился к нашей акции — сначала информационно, а теперь и собранной для нас замечательной литературой для детей и взрослых! — восторженно перебирая книги, которые мы привезли из Одессы, поблагодарила Галина Диденко.

Более 40 книг (детских энциклопедий, сказок, произведений современных авторов для детей и взрослых, классической литературы), переданных сотрудниками газеты «Одесская жизнь», теперь разойдутся по всем библиотекам Тарутинской ОТГ.

Анна Чахлова, живущая рядом с библиотекой, является ее постоянной посетительницей. Она принимает участие во всех проходящих здесь мероприятиях и на этот раз пришла с важной целью: передать библиотеке несколько книг на болгарском языке, за что работники заведения были очень благодарны. Ведь Тарутинская община – многонациональный край. Кроме украинцев здесь живут болгары, гагаузы, молдаване, которые знают свой родной язык.

— Книг на языках национальных меньшинств у нас очень мало, а спрос на них есть, поэтому для нас такие книги – настоящий подарок, — благодарила директор библиотеки Анны Дмитриевны.

Акция «Украинская книга — детям» продолжается, поэтому к ней можно приобщаться. Книги на украинском, болгарском, гагаузском или молдавском языках, которые вы прочитали, могут сделать чью-то жизнь более интересной. Так что смело присоединяйтесь к светлой акции.

Куда приносить книги

Вы можете приносить книги прямо в библиотеку, расположенную по адресу: поселок Тарутино, проспект Мира, 24 (в центре).

Или отправлять книги по почте: Тарутинская поселковая библиотека для взрослых, проспект Мира, 24, пгт Тарутино, 68500.

Номер телефона, по которому смогут ответить на все интересующие вас вопросы: (068) 518-73-10.

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