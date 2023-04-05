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Библиотеки в Тарутино собирают книги для детей

Библиотеки в Тарутино собирают книги для детей

Из-за широкомасштабной войны все библиотеки страны не получают пополнения библиотечных фондов. И это понятно, ведь книги просто не печатаются. Как помочь сельским библиотекам, где недостаток детской литературы на украинском языке наиболее ощутим? Только сами по себе жителей общин.

— Война в Украине и тяжелая зима с длительными отключениями света привели в библиотеки Тарутинского общества многие новые читатели. Взрослые и дети запасались свечами и читали, — делится Галина Диденко, директор Тарутинской центральной библиотечной системы.

Однако читатели стремились к новым книжным произведениям, а они давно не поступали на библиотечные полки.

— В последний раз мы получали книги еще в 2021 году. Институт украинской книги предоставил нам коллекцию произведений Леси Украинки, а также к 30-летию независимости Украины для библиотечной системы нашей общины было отправлено 50 книг. Но этого мало. Поэтому недавно мы объявили акцию по сбору детской и другой литературы на украинском языке, которую читатели из своих личных коллекций могут передать в использование библиотекам, — рассказывает Галина Диденко.

На призыв за несколько недель отозвалось уже много людей – местных жителей. Редакция газеты «Одесская жизнь» также присоединилась к сбору детских книг. В ближайшее время в Тарутино поедет вся собранная нами литература. Изъявили желание помочь и жители северной части области.

Как передать книги

  • Библиотека расположена по адресу: поселок Тарутино, Проспект Мира, 24.
  • Почтовый адрес для пересылки: 68500, пгт Тарутино, проспект Мира, 24,Тарутинская поселковая библиотека для взрослых.
  • Телефон для звонков: (068) 518-73-10.

Здесь книги должным образом оформят и передадут в сельские библиотеки.

Какие книги наиболее необходимы

Книги могут быть как научно-публицистической направленности, так и художественные произведения разного формата и для детей любого возраста. Но это обязательно должны быть украинские издания в хорошем состоянии.

Актуальными будут:

  • художественная литература для детей;
  • бестселлеры художественной литературы и публицистики для подростков;
  • переиздание классических произведений;
  • энциклопедии для детей и т.д.
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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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