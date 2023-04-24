Как живут областные районы Одесщины во время войны

«Одесская жизнь» совместно с телекомпанией «Град» несколько месяцев назад положили начало новому региональному проекту. Его цель — ознакомление жителей Одесского края с событиями, историями интересных людей и легендами каждого уголка нашего региона. А также рассказы о том, как живет Одесщина во время войны.

Город Подольск

Город Подольск – один из первых городов Украины, пострадавший в первые военные часы.

Наш разговор с городским головой Подольска Олегом Албанским начался с наболевшего – полномасштабного вторжения россии. Руководитель не скрывает печали, когда рассказывает о гибели 22 воинов, павших в первые часы ракетной атаки агрессора.

— Но город сумел побороть шок от ужаса войны. Общество самоорганизовалось. И город стал не только мощным волонтерским фронтом, но и живет и даже строит планы на будущее благодаря нашим вооруженным силам, подчеркивает Олег Албанский.

Город Балта

Городской голова Балты Сергей Мазур рассказал о том, как живет город во время войны. Весомым вкладом в победу, среди прочего, он считает то, что волонтеры Балтщины за год отправили на фронт более 200 автомобилей.

Ассоциации, волонтерские центры, аграрии, старостинские округа, трудовые коллективы стали единственным фронтом Балтской общины. Именно с Балтщины, как отмечает Сергей Мазур, в первые дни войны ушло на фронт много добровольцев. О них здесь помнят, им обязаны и пытаются решать все неотложные вопросы защитников, обеспечивая всем необходимым: от автомобилей – до оружия.

Одним из положительных штрихов жизни города во время войны является работающие школы и детские сады. Хранилища, где есть питьевая вода, туалеты, места отдыха, интерактивные доски и основное – безопасность, обустраивали все вместе – и городские власти, и родители детей, и учебно-воспитательные заведения.

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— Большинство наших аграриев либо добровольцами ушли на фронт, либо мобилизованы. Однако благодаря нашим Вооруженным силам мы можем работать, платить налоги и приближать нашу победу, — отмечает Сергей Мазур.

Город Белгород-Днестровский

В старейшем городе региона работают волонтерские центры, которые поддерживают переселенцев, офлайн функционируют школы, открываются новые реабилитационные отделения больницы. Конечно, есть и проблемы. К тому же многие специалисты из-за войны уехали из города.

Но сегодня все внимание сосредоточено в основном на помощи военным, а не на развитии города.

Мэр города Виталий Граждан высказал свою точку зрения по ситуации с портом, отметив, что поддерживает решение по его приватизации, ведь это даст шанс обеспечить рабочими местами жителей города и принесет пользу как Белгород-Днестровскому, так и бюджету государства.

Город Рени

В Ренийской детско-юношеской спортивной школе пять лет назад была создана секция бокса, которую возглавил Валерий Кричун.

Пока их земляки защищают свободу Украины, юные спортсмены занимают призовые места в соревнованиях, в том числе и на чемпионате Украины.

Евгений Гойман в прошлом году получил звание мастера спорта Украины. Недавно ему исполнилось 18 лет, и он впервые принял участие в соревнованиях среди взрослых.

Имеют успехи и другие спортсмены, которыми гордится тренер. А ребята ставят перед собой большие цели.

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