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Зачем известный филателист посетил Одесскую область и еще более 200 городов

Зачем известный филателист посетил Одесскую область и еще более 200 городов

Проект «Несокрушимый казацкий дух украинского народа» длится почти год. За это время его автору, известному филателисту Александру Каневцу, удалось посетить около двухсот сел и городов Украины.

Посетил Александр Канивец и Подольскую громаду.

Пан Александр создает определяющую полиграфическую продукцию: листовки и конверты, посвященные памятным знакам в честь выдающихся украинских деятелей и знаковых исторических событий.

В Подольске его заинтересовал памятный знак Героям АТО, расположенный в парке Славы. А также он разработал два письма и конверты ко Дню Национальной гвардии Украины. В подборку вошли также фото Мемориала памяти в честь 22 военных, погибших 24 февраля в результате авиа удара россии, а также бюста Тараса Шевченко и флагшток на главной площади Подольска.

письмо от филателиста Александра Каневца

— Город Кропивницкий передал эстафету Одессе, так что в ближайшее время там состоится презентация авторских открыток и конвертов, — отмечает Александр Канивец, который планирует побывать еще в некоторых городах, в частности, и Одесской области.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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