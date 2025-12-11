Ключевые моменты:

Какие изменения ждут пациентов и коллектив больницы

«Укрзалізниця» сообщила, что готовит решение о передаче Одесской железнодорожной больницы в коммунальную собственность. Эта инициатива позволит использовать учреждение для нужд громады и расширить объем медицинской помощи.

На базе больницы планируют создать стационар на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 пациентов в день. Сейчас компания ожидает внесения Министерством развития громад проекта решения на рассмотрение Кабмина.

Укрзалізниця подчеркивает, что после передачи больница сохранит свое целевое назначение, весь коллектив и стабильное финансирование. Кроме того, учреждение получит доступ к дополнительным источникам средств — в частности, к программам местных бюджетов. Это позволит расширить спектр услуг, обновить оборудование и обслуживать больше одесситов.

Железнодорожники и дальше смогут получать лечение в этой больнице, наряду с жителями города. Вместе с помещениями в коммунальную собственность перейдут все здания, земельные участки, оборудование и медицинская техника.

Ранее «Укрзалізниця» уже передавала ведомственные больницы — две в Харькове и одну во Львове — в ведение местных властей или Минздрава.