Одесская больница железнодорожников

Ключевые моменты:

  • На базе больницы планируют открыть стационар на 500 коек и поликлинику на 600 посещений в день.
  • Все сотрудники учреждения сохраняют рабочие места, а больница получит новые источники финансирования.
  • Помещения, земля и оборудование будут переданы в коммунальную собственность вместе с больницей.

Какие изменения ждут пациентов и коллектив больницы

«Укрзалізниця» сообщила, что готовит решение о передаче Одесской железнодорожной больницы в коммунальную собственность. Эта инициатива позволит использовать учреждение для нужд громады и расширить объем медицинской помощи.

На базе больницы планируют создать стационар на 500 коек и поликлинику, которая сможет принимать до 600 пациентов в день. Сейчас компания ожидает внесения Министерством развития громад проекта решения на рассмотрение Кабмина.

Читайте также: МОЗ приостановил лицензию медцентра Odrex в Одессе: какая причина

Укрзалізниця подчеркивает, что после передачи больница сохранит свое целевое назначение, весь коллектив и стабильное финансирование. Кроме того, учреждение получит доступ к дополнительным источникам средств — в частности, к программам местных бюджетов. Это позволит расширить спектр услуг, обновить оборудование и обслуживать больше одесситов.

Железнодорожники и дальше смогут получать лечение в этой больнице, наряду с жителями города. Вместе с помещениями в коммунальную собственность перейдут все здания, земельные участки, оборудование и медицинская техника.

Ранее «Укрзалізниця» уже передавала ведомственные больницы — две в Харькове и одну во Львове — в ведение местных властей или Минздрава.

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме