100-летний ветеран из Одессы отметил юбилей

11 декабря вековой юбилей отметил Михаил Маркович Логвинченко — человек, чья жизнь охватывает целую эпоху. Он прошел Вторую мировую войну, служил в милиции, а также более сорока лет был активным участником Одесской областной ветеранской организации Ассоциации ветеранов МВД Украины.

Поздравить Михаила Марковича приехали начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Иван Жук и глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Они поблагодарили ветерана за его службу и мужество.

Боевой путь юбиляра начался в 1943 году, когда он, 18-летний парень, стал разведчиком 3-го Украинского фронта. Он участвовал во многих боях, был ранен, но после лечения вернулся в строй — уже как снайпер, курсант и специалист запасных полков. После войны он посвятил жизнь службе в органах внутренних дел, где поднялся до заместителя начальника отдела кадров УВД Одесского облисполкома. Его общий стаж службы — 40 лет.

Несмотря на свой возраст, Михаил Маркович остается удивительно бодрым и делится своим секретом долголетия. Он считает, что главное — сохранять оптимизм, быть трудолюбивым и заботиться о других. Эти принципы, говорит ветеран, помогли ему пройти через самые трудные времена.

По данным мэрии, в Одессе сейчас проживают 28 человек, которым также исполнилось 100 лет.

