Как воруют деньги с банковских карт украинцев и как себя обезопасить

Как сообщили в Национальном банке Украины, где провели масштабный опрос граждан относительно мошенничества, во время войны платежное мошенничество трансформировалось в новые способы обмана украинцев. Пользуясь ситуацией и сложным положением многих людей, преступники адаптировали свои схемы и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций.

Как действуют «карточные» мошенники

В банках рассказывают, что в последнее время очень распространено мошенничество через методы социальной инженерии – речь идет об отправке в соцсетях ссылок на страницу с якобы международной финансовой помощью, при переходе на которую предлагается ввести личные платежные данные, которые и перехватывают мошенники.

Еще один метод – распространение сообщений в «Фейсбуке» и других соцсетях о сборе средств для ВСУ или на гуманитарные нужды, когда на самом деле такой сбор проводит не волонтерская или благотворительная организация, а группа мошенников.

До сих пор нередки случаи, когда мошенники притворяются «службой безопасности» крупного банка, и через психологическое давление выманивают у клиента конфиденциальные данные (номер платежной карты, срок действия, CVV-код), что впоследствии используют для кражи средств со счета.

В то же время, говорят эксперты, есть у мошенников и другие методы обмануть граждан. Так, большинство (52,7%) мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете.

Очень часто такие схемы используются злоумышленниками на площадках онлайн-объявлений. Общий принцип довольно прост: обещая хорошую цену, что оправдывается нередко понятными всем жизненными обстоятельствами, злоумышленники создают для потенциального покупателя режим психологического давления. Например, рассказывая, что имеют другого покупателя, требуют немедленной предоплаты за товар. Есть и более дерзкие и технологичные схемы, использование поддельных страниц оплаты картой, имитирующих встроенные в сайты объявлений системы.

Однако примерно с середины 2023 года мошеннический тренд по получению финансовой помощи начал постепенно уменьшаться и на сегодня уже совсем неэффективен. Преступники вернулись к «классическим методам» и фишингу через подделку маркетинговых кампаний банков, с фантастическими условиями, например, «оформи карту и получи 1000 грн на счет».

Когда банк должен вернуть средства, украденные мошенниками

Законодательство Украины защищает владельцев платежных карт в случае потери средств в результате мошеннических операций. Впрочем, вернуть средства на счет клиента банк обязан не всегда – есть четкие условия, когда именно клиенту вернут средства, а когда банк не будет ничего возвращать.

Если пользователь карты понял, что потерял ее или ее украли, или же заметил платежные операции, которые он не выполнял, он обязан немедленно уведомить об этом банк. До этого момента риск убытков от осуществления операций и ответственность за них несет пользователь, а с момента уведомления пользователем банка – банк.

В случае, когда владелец банковского счета не распространял персональные данные, связанные с таким счетом, и не был инициатором снятия или перевода денежных средств, законодательство предусматривает обязанность банка немедленно после выявления нарушения зачислить соответствующую сумму на счет клиента. Эта норма применяется в случаях, когда списание денежных средств произошло по вине банка.

Пользователь не несет ответственности за осуществление платежных операций, если карта использована без физического предъявления им или идентификации, кроме случаев, если доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконному использованию ПИНа или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции. То есть, фактически, если клиент сам сообщил свои коды или сам перевел определенную сумму, то банк может лишь развести руками и направить клиента в правоохранительные органы.

Следует помнить: если сам гражданин сообщил мошенникам данные карты, на на возврат украденных мошенниками средств банком рассчитывать не стоит.

Что же касается наказания для преступников, ворующих средства с банковских счетов, то юристы объясняют: киберполиция постоянно задерживает группы лиц, занимающихся мошенничеством, однако такие дела нечасто доходят до суда из-за отсутствия доказательной базы, и украденные мошенниками деньги как правило не возвращаются на счета граждан, ставших жертвами преступников. Ведь правоохранительные органы задерживают представителей так называемых «офисов», и чаще всего лица, которые там работают – лишь исполнители, а все деньги фактически уже направились дальше, и именно эти лица не могут вернуть похищенное.

Как уберечь свои деньги от мошенников

Хотя мошенники постоянно трансформируются и находят все больше новых жертв среди доверчивых граждан, эксперты уверены: методы защиты от преступников существуют, и главный – бдительность и проверка информации. А еще – защита персональных данных. Итак:

привяжите сим-карту к своему паспорту, ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты вашей карты и другую конфиденциальную информацию третьим лицам;

на сайтах по продаже товаров, таких как ОLХ, всегда используйте только встроенные чаты и механизмы безопасных продаж, покупок и доставок, не переходите по внешним ссылкам;

не следует переходить на присланные ссылки без базовой проверки адреса. Особенно внимательным следует быть, если на странице по такой ссылке просят ввести любые важные данные: о карте, пароли к аккаунтам в соцсетях и тому подобное;

«красным флажком» автоматически должны становиться любые попытки психологического давления: отсчет времени до завершения предложения, невероятно соблазнительные условия работы, на которую претендуют сотни кандидатов и т.д.

Также, если уверенности в способности распознать мошеннические попытки завладеть деньгами на карте нет, можно использовать отдельную карту для операций в интернете и для других расчетов, пополняя ее на сумму планируемых операций, а карту, на которую поступает основной доход, стараться использовать только для перевода средств с нее на «расчетную». Да, этот метод не защитит на 100% от мошенничества, но поможет минимизировать потери в случае неприятной ситуации.

Главные правила безопасности для владельцев платежных карт:

не сообщайте никому логин и пароль к онлайн-банкингу. Работники банка никогда не будут запрашивать эту информацию ни по телефону, ни электронным письмом;

обращайте внимание на текст СМС-сообщения или сообщения через мессенджеры, содержащий одноразовые пароли. Обычно текст этого сообщения содержит информацию, для какой цели предоставлен одноразовый пароль;

не разглашайте срок действия, CVV-код и PIN-код карты;

если звонят от имени банка начинают расспрашивать информацию, не нужно поддерживать диалог;

внимательно изучайте электронные письма, обращайте внимание на отправителя, а в случае получения письма от банка позвоните по официальному номеру банковского колл-центра, а не по указанному в письме;

при наличии сообщений от знакомых в соцсетях о срочной потребности в денежной помощи, проверьте информацию, позвонив или написав лицу с другого канала коммуникации;

в случае потери телефона или неработающей SIM-карты обратитесь в банк и к мобильному оператору. Ограничьте доступ к онлайн-банкингу и личному кабинету оператора до момента выяснения обстоятельств;

не устанавливайте на мобильный телефон приложения, полученные из неизвестных источников, и проверяйте, какие права приложение требует от телефона;

проверяйте сайт, на котором планируется осуществить оплату, используя ресурс Черный список от Ассоциации ЕМА или сервис Департамента Киберполиции Национальной полиции Украины STOP FRAUD;

не выполняйте указания мошенников, когда неизвестные лица просят провести какие-либо действия в банкомате, чтобы якобы подтвердить зачисление средств;

в случаях поступления информации о дополнительных выплатах проверяйте все у первоисточника (например, помощь от ООН, ЮНИСЕФ, Красного креста – все данные есть на странице.

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Источник: Фокус