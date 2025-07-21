Ключевые моменты:

В Одесской области мошенники рассылают фейковые сообщения и звонят предпринимателям от имени заместителя начальника ГНС.

Налоговая призывает не перечислять средства и сообщать о случаях мошенничества в ГНС или полицию.

Детали схемы и как действовать в случае подозрительных звонков

Согласно сообщению, правонарушители осуществляют фейковую рассылку с телефонного номера +380685092494. Они представляются заместителем начальника Главного управления ГНС в Одесской области и требуют деньги. В управлении ГНС отметили, что их должностные лица действуют исключительно в рамках законодательства и не имеют никакого отношения к отправке таких сообщений.

В налоговом ведомстве призывают предпринимателей быть бдительными и осмотрительными, не верить сомнительным предложениям и тщательно проверять всю информацию. Ни в коем случае не следует поддаваться на провокации и перечислять средства.

Если вы получили подобное сообщение, следует немедленно сообщить об этом по одному из номеров:

Южное управление Департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГНС: (048) 707-29-43, (048) 707-28-54, (048) 725-65-05;

Национальная полиция Украины: 102;

Сервис «Пульс» Государственной налоговой службы Украины: 0-800-501-007 (с предоставлением, по возможности, информации о мошенниках).

Читайте также: