Зазвонил телефон и номер не знаком — будьте осторожны

Постоянный автор “Одесской Жизни” Валерий Боянжу делится своим опытом общения с телефонными мошенниками. Надеемся, информация пригодится нашим читателям и, может быть, спасет чей-то банковский счет.

У меня зазвонил телефон — Кто говорит? Не слон. Жулик!

Среда, ближе к полудню. Звонит моя мобилка, на экране — столичный городской номер 044-593-851Х (почему не афиширую последнюю цифру — поясню ниже). Женский голос на паршивейшего качества украинском языке (тестовое слово «паляныця» явно бы выкрутило этой даме язык) сообщил мне, что это звонок из Национального банка Украины. И что у меня возникли какие-то проблемы в моем банке и решить мне их незамедлительно поможет первый же освободившийся оператор.

Музычка, и секунд через пять «освободившийся оператор» Нацбанка Украины (!) на русском языке (!) сообщил мне, что произошел сбой с моей карточкой в … банке (он назвал один из госбанков). Но ситуация не безысходная: чтобы ее «разрулить», я должен сообщить такие-то данные. Стреляного воробья на мякине не проведешь! Мало того, что я не являюсь клиентом названого банка, так я ещё и журналист, вынужденный за последние годы уже который раз писать об этом типе жульничества.

Звонков подобных на мой телефон уже было немало, и я наработал себе четкий опыт как достать звонящего — на «зоне» ли он, или ещё на свободе. Вот и сейчас моего собеседника аж «перемкнуло», когда я поинтересовался, давно ли его «опустили». На пару секунд он замолчал, а потом направил меня «на хутор бабочек ловить». Разумеется, разговор происходил в не столь интеллигентных тонах, но, уверен, мы отлично друг друга поняли. Надеюсь, что мой номер у ЭТОЙ бригады аферистов уже занесен в черный список.

Кстати, судя по высветившемуся городскому номеру, это был звонок не из «зоны»: там обычно пользуются мобилками. А здесь не исключено, что в сдаваемую почасово или посуточно какую — нибудь столичную квартиру со стационарным телефоном заезжает «бригада», десяток-другой подобных звонков, что-то «срубили» — и «рвут когти» : ищи ветра в поле. А владелец телефона не при делах… К большому сожалению, похоже, что возможность хотя бы нахамить звонящему «банкиру «- это единственный вариант наказания. Задолго до войны это злодейство у нас расцветало махровым цветом, а сейчас — и говорить нечего.

Хотя почему — говорить нечего? Говорить нужно, в этом убеждает на своем канале в «Телеграм» совладелец «Монобанка» Олег Гороховский. Грустно шутя, он говорит, что финансовые знания нужно прививать, как вакцину. Человек заходит в больничный кабинет, ему звонит врач, выпытывает Пин-код карточки пришедшего. С нее списывается немного денег — и ты уже привит!

Но, увы, делится Гороховский, около 5 тысяч клиентов его банка каждый месяц «вакцинируются» не в стационаре, а дома. А самолечение, как известно, вредно. Олег Гороховский даже привёл таблицу, где есть данные по «эффективности» 11 способов жульничества, от которых страдают клиенты банков. Одна из строк — «Выманивание данных». Вот суммарные потери клиентов этого банка по этой строке помесячно в этом году. Март — 936 999 грн, апрель — 1 329 396 грн, май — 1 914 510 грн, июнь — 2 335 318 грн, июль — 1 035 317 грн (это до 20 числа). Впечатляет? Ну тогда бди, читатель!

Валерий БОЯНЖУ.

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