Внимание, мошенники: украинцев обманывают, обещая «соцвыплаты»

Война в Украине, увы, еще не закончилась, и число людей, нуждающихся в получении социальной помощи, продолжает расти. Но вместе с этим растет и количество мошенников, стремящихся нажиться на чужой беде.

Об одной из распространенных мошеннических схем рассказали в МВД Украины.

«Вам начислена денежная помощь»: как работает мошенническая схема

Как правило, злоумышленники полагаются на доверчивость своих жертв, но действуют при этом очень неуклюже.

«Здравствуйте, вам начислена денежная помощь. Для ее получения укажите свои паспортные данные, номер карты, срок ее действия и код, указанный с обратной стороны»,

– такой звонок вы можете получить от мошенников»,

– предупреждают правоохранители.

Как действуют мошенники?

звонят с незнакомого номера;

представляются сотрудниками «благотворительного фонда» или «благотворительной организации» и сообщают «радостную» новость о том, что человеку якобы насчитали социальную помощь;

для получения соцвыплат просят предоставить паспортные данные и реквизиты банковской карты.

Что дальше?

В результате доверчивые граждане добровольно передают информацию, достаточную для незаконного завладения денежными средствами на их банковском счете. И вскоре жертва злоумышленников может обнаружить, что вместо финансовой помощи с его счета были списаны все деньги.

Как уберечь себя от мошенников

В МВД напоминают украинцам, как действовать в случае поступления подобного звонка:

не сообщайте третьим лицам личные данные – номер банковской карты, срок ее действия, CVV2, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении;

положите трубку;

проверьте, действительно ли вы можете получить выплаты;

сообщите о событии по номеру 102.

Ранее мы рассказывали, что одесситам звонят мошенники, представляющиеся сотрудниками СБУ.

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