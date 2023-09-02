Одесситам звонят «сотрудники СБУ»: как реагировать?

Несмотря на войну и военное положение, мошенникам все неймется. И к тому же, они каждый раз выдумывают новые схемы, дабы ввести излишне мнительных и доверчивых граждан в заблуждение и заставить их расстаться со своими кровными или хотя бы «слить» данные банковской карты.
И кем только порой они не представляются! И сотрудниками банка, и правоохранителями, и, как оказалось, даже сотрудниками Службы безопасности Украины!
Показательную историю рассказала «Одесской жизни» сегодня наша читательница.
По словам женщины, сегодня ей позвонили с номера +380945012657 и даже назвали по фамилии-имени-отчеству. Представившись сотрудником СБУ неизвестный заявил о якобы зафиксированных платежах на российские счета с ее карты «Приватбанка».
«Пока, мол, деньги на каком-то счете зберегаются. До выяснения.
Перечисляла ли я? Или давала кому-то разрешение на использование моей карты? Не теряла ли я карту… Сказали, что все мои ответы фиксируются…
Я сказала, что решу сама все через ПриватБанк. И положила трубку.
После чего они снова меня набрали. Я не стала отвечать. Сразу написала в Приват. Таки оказался развод»,
– рассказала читательница «Одесской жизни».
Так что советуем одесситам быть бдительными и не отвечать на звонки с подозрительных номеров.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе разоблачили несколько мошеннических колл-центров.
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