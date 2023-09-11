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Товар из интернет-магазина не пришел: что делать?

Товар из интернет-магазина не пришел: что делать?

Многие предпочитают не ходить по магазинам «в реале», а заказывать нужный товар в интернет-магазинах. Но при этом есть риск нарваться на недобросовестных продавцов. Как не попасть в неприятную ситуацию, рассказали в Телеграм-канале «Захист прав споживачів».

Мошенники в онлайн-магазинах: как распознать?

Бывают ситуации, когда заказанный в онлайн-магазине товар не доставили, тогда как деньги вы уже заплатили. А на вопрос, в чем дело, продавец игнорирует все ваши сообщения.

Еще один неприятный вариант: заказанный в онлайн-магазине товар оказался неисправным. При этом продавец игнорирует сообщение о возврате товара и средств или его замене либо просто вас блокирует.

Судя по всему, это мошенники. К сожалению, их немало, но есть простые правила, которые помогут обезопасить себя от таких «продавцов»:

  • главный принцип безопасной покупки онлайн – предварительная проверка. На сайте должна быть достоверная и полная информация о магазине, товарах, которые он продает, а также контактная информация. Если такой информации нет, это, скорее всего, сайт мошенников, и иметь с ними дело не стоит;
  • также следует обратить внимание, что на сайте интернет-магазина должно быть указано имя юридического лица или физического лица-предпринимателя со всеми контактными данными. Не можете найти такую информацию? Не рискуйте и не покупайте здесь ничего.

Мошенник в интернете

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Какие правила безопасности в интернете надо знать и соблюдать

Каждый день появляются новые виды мошенничества в интернете. И чтобы не стать жертвой мошенников, следует при совершении операций в интернете соблюдать следующие правила:

  • не указывать собственные персональные данные на непроверенных сайтах;
  • никому не сообщать срок действия банковской карты и CVV-код;
  • проверять гиперссылку и наполнение сайта на соответствие официальным данным компаний;
  • в случае получения спорных писем или сообщений не осуществлять никаких оплат до установления обстоятельств возникшей ситуации;
  • не делать предоплаты в непроверенных интернет-магазинах;
  • не пользоваться непроверенными объявлениями по работе, обещающей быстрый заработок за внесение задатка.

Как быть, если вы стали жертвой интернет-мошенников

Необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 102. Соберите информацию, подтверждающую факты совершения мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка о проведении денежных операций, распечатки объявлений, ссылки на сайт и т.д.

Необходимо обратиться к администратору сайта с целью блокировки страницы мошенника, а также позвоните в банк, через который были произведены платежные операции, и сообщите, что перевод произведен на карту мошенника.

После привлечения виновного к уголовной ответственности, вы можете обратиться в суд с требованием возмещения материального и морального вреда.

Согласно части первой статьи 1212 Гражданского кодекса Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего), обязано вернуть его потерпевшему.

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По материалам rbc.ua

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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