Ночью 17 октября Одессу атаковали дроны: разрушена парусная школа

Россияне атаковали Юг Украины с Крыма — 6 дронов-камикадзе типа «Shahed-136» заходили на удар по Одесщине из акватории Черного моря. Все 6 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны юга Украины.

Обломки одного из сбитых дронов упали на яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали.

Позже из самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной.

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