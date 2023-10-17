Новости Одессы и Одесской области

Ночью 17 октября Одессу атаковали дроны: разрушена парусная школа

Ночью 17 октября Одессу атаковали дроны: разрушена парусная школа

Ночью, 17 октября, враг снова прибег к террору южных регионов. Наши силы ПВО уничтожили все цели, но в Одессе обломки сбитых «шахедов» упали в районе яхт-клуба, к счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне атаковали Юг Украины с Крыма — 6 дронов-камикадзе типа «Shahed-136» заходили на удар по Одесщине из акватории Черного моря. Все 6 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны юга Украины.

Обломки одного из сбитых дронов упали на яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали.

яхт-клуб

Позже из самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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