Разговорный клуб, выставка, творческий вечер: бесплатные события в Одессе 17-19 октября

Что: Дни памяти Гилельса

Где: Футуристов 1/ 4, Музыкальная школа N1

Когда: 17-19 октября

https://www.facebook.com/photo/?fbid=814054047387057&set=a.529102379215560

Что: Разговор о Сковороде и про счастье состоится в Одессе

Где: Софиевская, пятая, ОНХМ

Когда: 17 октября, 16:00

Регистрация: https://forms.gle/uH8wU11kastPBkuq8

https://fb.me/e/92y7XX3p5

Что: Открытие выставки “Коллаж-ассамбляж”

Где: Городской сад, галерея ArtOdesa

Когда: 17 октября, 17:00

https://fb.me/e/3VDNaoKkX

Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»

Где: Филатова, 1, читальный зал Одесской научной библиотеки

Когда: 18 октября, 11:00

https://fb.me/e/4KqNHYE9G

Что: Творческий вечер Вячеслава Слисарчука

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 18 октября, 16:00

https://fb.me/e/1y029wVZZ

Что: Заседание краеведческого клуба “Такая разна Одесса”

Где: Нежинская 77/79, Beit Grand

Когда: 18 октября, 16:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=718052723687467&set=a.478472770978798

Что: Разговорный клуб “Искусство делать комплименты”

Где: ул. Греческая, 1-я, American House

Когда: 19 октября, 18:30

Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3tstKwT

https://fb.me/e/13j9F6EET