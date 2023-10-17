Разговорный клуб, выставка, творческий вечер: бесплатные события в Одессе 17-19 октября

Просто вау события пройдут в Одессе на этой неделе!
Во вторник одесситов приглашают приобщиться к философской беседе с Сергеем Жаданом, историками и издателями по теме счастья и его образе в культуре. Тех, кто не любит разговоров, предлагаем посетить открытие выставки коллажей и концерт к Дням памяти Эмиля Гилельса. Отдыхайте красиво и с пользой!
Что: Дни памяти Гилельса
Где: Футуристов 1/ 4, Музыкальная школа N1
Когда: 17-19 октября
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814054047387057&set=a.529102379215560
Что: Разговор о Сковороде и про счастье состоится в Одессе
Где: Софиевская, пятая, ОНХМ
Когда: 17 октября, 16:00
Регистрация: https://forms.gle/uH8wU11kastPBkuq8
https://fb.me/e/92y7XX3p5
Что: Открытие выставки “Коллаж-ассамбляж”
Где: Городской сад, галерея ArtOdesa
Когда: 17 октября, 17:00
https://fb.me/e/3VDNaoKkX
Что: Языково-литературная гостиная «Дивослово»
Где: Филатова, 1, читальный зал Одесской научной библиотеки
Когда: 18 октября, 11:00
https://fb.me/e/4KqNHYE9G
Что: Творческий вечер Вячеслава Слисарчука
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 октября, 16:00
https://fb.me/e/1y029wVZZ
Что: Заседание краеведческого клуба “Такая разна Одесса”
Где: Нежинская 77/79, Beit Grand
Когда: 18 октября, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=718052723687467&set=a.478472770978798
Что: Разговорный клуб “Искусство делать комплименты”
Где: ул. Греческая, 1-я, American House
Когда: 19 октября, 18:30
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3tstKwT
https://fb.me/e/13j9F6EET