Ключевые моменты:

Специалисты в Одессе оперативно отремонтировали поврежденную газовую трубу и запустили котельную после ночных обстрелов 9 февраля.

В доме в Приморском районе возобновлено отопление для жителей.

На месте работает оперативный штаб.

Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Тепло вернули, работает оперативный штаб

В доме, где из-за ночного обстрела 9 февраля, повредили газовую магистраль, уже возобновили отопление для жителей.

По информации пресс-службы Одесской ОВА, благодаря быстрому ремонту трубы котельную удалось запустить, и тепло вернулось в квартиры. Также на месте происшествия действует оперативный штаб, куда люди могут обращаться для фиксации разрушений и подачи заявок на компенсации. Кроме того, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В общем, от последствий ночного удара сильно пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, офисы и магазины, выбило окна, уничтожены и повреждены автомобили. Однако трагичнее всего — погиб 36-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Напомним, ночью 9 февраля 2026 года Одессу атаковали российские ударные дроны, один попал в ЖК в Приморском районе, вызвав пожар и разрушение.