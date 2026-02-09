Ключевые моменты:
- Специалисты в Одессе оперативно отремонтировали поврежденную газовую трубу и запустили котельную после ночных обстрелов 9 февраля.
- В доме в Приморском районе возобновлено отопление для жителей.
- На месте работает оперативный штаб.
- Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Тепло вернули, работает оперативный штаб
В доме, где из-за ночного обстрела 9 февраля, повредили газовую магистраль, уже возобновили отопление для жителей.
По информации пресс-службы Одесской ОВА, благодаря быстрому ремонту трубы котельную удалось запустить, и тепло вернулось в квартиры. Также на месте происшествия действует оперативный штаб, куда люди могут обращаться для фиксации разрушений и подачи заявок на компенсации. Кроме того, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
В общем, от последствий ночного удара сильно пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, офисы и магазины, выбило окна, уничтожены и повреждены автомобили. Однако трагичнее всего — погиб 36-летний мужчина, еще два человека получили ранения.
Напомним, ночью 9 февраля 2026 года Одессу атаковали российские ударные дроны, один попал в ЖК в Приморском районе, вызвав пожар и разрушение.