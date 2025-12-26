Ключевые моменты:

Дом получил серьезные повреждения после обстрела Одессы 13 декабря.

Эксперты признали здание непригодным для проживания и приняли решение о сносе.

Жильцов временно переселяют, а позже они получат компенсацию от государства.

Обстрел Одессы 13 декабря: жильцов отселяют из поврежденного дома

После массированного обстрела Одессы в ночь на 13 декабря один из многоквартирных домов оказался в аварийном состоянии. Люди собирают уцелевшие вещи и выезжают из квартир. Как сообщил глава Приморской районной администрации Марат Королев, дом в дальнейшем будет демонтирован.

В квартирах, особенно на верхних этажах, выбиты окна, повреждены стены и потолки. Владелица одной из квартир Галина рассказала журналистам Суспільного, что прожила в этом доме более 50 лет, но теперь вынуждена искать новое жилье.

«Очень грустно, пострадало много людей. Даже если некоторые квартиры почти целые, весь дом все равно пойдет под снос. Люди сделали ремонты, вложили деньги, но жизнь продолжается», — рассказала жительница дома Наталья.

По словам Марата Королева, решение о сносе приняли на основании технического заключения экспертов. Серьезно пострадали сразу три части здания — левый, правый и противоположный флигели.

«На фасаде выбиты окна, но основные повреждения именно у этих флигелей. Все они непригодны для дальнейшего проживания», — пояснил глава райадминистрации.

Пока дом не снесут, жителей переселяют в арендованные квартиры. Оплату за временное жильё берет на себя городской бюджет. После демонтажа здания по каждой квартире оформят документы.

Как отметил Марат Королев, через государственную программу «єВідновлення» люди получат сертификаты, которые смогут использовать для покупки нового жилья.

Напомним, после ударов по энергетике 13 декабря Одесса осталась без света, воды и тепла. В городе до сих пор не тработает электротранспорт.

