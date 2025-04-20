Откуда появилось старое название – Космонавта Комарова

Владимир Михайлович Комаров (1927 —1967) — советский лётчик-космонавт № 7, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно). Командир первого в мире экипажа космического корабля, состоявшего из трёх человек. Первый советский космонавт, побывавший в космосе дважды. И он же — первый космонавт, погибший в ходе полёта.

Прослужив несколько лет летчиком-истребителем, окончил Академию ВВС и был распределён в НИИ ВВС, где занимался испытаниями новых образцов авиатехники. Здесь комиссия по отбору в первый отряд космонавтов предложила ему новую испытательную работу.

В марте 1960 года был зачислен в отряд космонавтов. Свой первый космический полёт совершил 12—13 октября 1964 года на космическом корабле «Восход-1» вместе с космонавтами Феоктистовым и Егоровым. Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа были не только лётчик, но также инженер и врач.

В августе 1966 года было принято решение, что Владимир Комаров будет пилотировать «Союз-1». Его дублёром был назначен Юрий Гагарин. «Союз-1» стартовал 23 апреля 1967 года.

Полёт проходил с многочисленными нештатными ситуациями и неполадками оборудования. После нераскрытия одной из панелей солнечных батарей Комарову было приказано совершить досрочную посадку.

На конечном этапе спуска 24 апреля 1967 года на 7-километровой высоте отказала парашютная система: не вышел основной парашют, а стропы запасного скрутились из-за вращения спускаемого аппарата. На большой скорости он врезался в землю, полностью разрушился и загорелся. Посмертно Владимир Комаров получил вторую звезду Героя Союза ССР.

Здесь пора подчеркнуть, что космонавт Владимир Комаров за свою короткую жизнь ничем антиукраинским отличиться не успел, так что улицу переименовали по типу «ничего личного», а только с целью декоммунизации. Хотя оно и понятно: если уж проспект Добровольского — (также погибшего космонавта — ещё и ОДЕССИТА!) переименовали в родном городе, то космонавту Комарову ловить здесь было нечего…

Но какое-то, пусть и косвенное, отношение к Одессе космонавт Владимир Комаров все же имел — в его честь был назван один из кораблей дельней космической связи, портом приписки и базирования которого был наш город.

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Михаил Комаров был «адвокатом украинской литературы»

Теперь о новом «влалельце» этой улицы — Михаиле Федоровиче Комарове (1844- 1913). Это украинский этнограф, писатель и библиограф. Он получил юридическое образование, трудился в Одессе в этой сфере, но очень метко здесь его прозвали «адвокатом украинской литературы».

Еще с молодости Михаил Комаров записывал фольклор Украины — песни, думы, колядки, щедривки. В 1891году опубликовал в Одессе сборник пословиц и заговоров «Нова збірка», а несколько ранее — в 1883 году — библиографический указатель украинской литературы того времени — «Показчик».

Дело в том, что у себя в доме на Почтовой улице Комаров сумел собрать обширную (порядка 3 тысяч томов!) библиотеку. Для его друзей и знакомых, которым нужно было почитать что-то украиноязычное, альтернативы, даже хоть немного близкой по количеству, в Одессе не было. И это в условиях запрета на государственном уровне всего того, что касалось украинских языка и литературы!

Его называли «Украинское сердце Одессы»: такое не покупается и не продается. Продвигая украинскость Одессы, Комаров неустанно корреспондировался с множеством «знаковых» украинских деятелей. Среди них Грушевский, Кропивницкий, Коцюбинский, Нечуй-Левицкий, Лысенко, Старицкий, Франко, Карпенко-Карый…

Идеей фикс (в лучшем понимании этого термина) для Михаила Комарова стало создание русско-украинского словаря. Результатом его коллективной работы со многими единомышленниками из одесской украинской громады стал выход в свет в 1893-98гг. «Словаря русско-украинского » в 4 томах.

Михаил Коцюбинский, который говорил, что Комаров — из «лучших и заслуженных работников на поле украинской литературы», настоятельно рекомендовал ему заняться подготовкой и украинско-русского словаря. Работа по выполнению этой задачи была начата, но завершить её Комаров не успел.

Издавал Михаил Комаров не только свои книги, финансировал издание произведений и других авторов. А из созданных им произведений (их намного более сотни) порядка 80 % родились именно в одесский период его жизни. Его рассказы о Богдане Хмельницком и Антоне Головатом, «О запорожских вольностях» были бестселлерами у украинской молодёжи.

На базе огромного книжного собрания и рукописного архива Михаила Комарова в 1920 году в Одессе была открыта Украинская государственная библиотека имени Т.Г. Шевченко.

Сейчас это собрание вошло в состав Одесской национальной научной библиотеки. Ранее в её название входило «ордена Дружбы народов» и «им. М. Горького», но в ходе деколонизации топонимов эти «добавки» были устранены. А вот предложение присвоить ей имя Михаила Комарова пока не реализовано.

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