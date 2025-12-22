Ключевые моменты:

Участок в поле — для творчества

Пани Валентина начала делать дидухи после того, как побывала в гостях у жительницы Борсуков Марии Тысячной, к которой сходились петь песни, колядки и щедривки. Тогда она впервые услышала об этом обереге именно от человека, хорошо знающего традиции.

— И уже не смогла отказаться от мечты создать этот оберег. Начала учиться. У нас есть собственное поле, на котором муж, потакая моим прихотям, выделяет участок под пшеницу, лен и ячмень именно для моих творческих нужд, — рассказывает пани Валентина.

Кроме того, женщина собирает травы и цветы, выращивает сухоцветы, чтобы иметь качественный материал для работы.

Дидух — не украшение

Создать дидух непросто. Это сложный и длительный процесс, который начинается еще летом.

— Пшеницу я собираю недозрелой — так она лучше хранится и зерно не осыпается. Вяжу ее и разнотравье в пучки и подвешиваю под крышей или на чердаке, чтобы высохли, — говорит Валентина Дмитриевна. — Затем плету и формирую различные украшения, на которые уходит много времени. Это кропотливая работа: плести косички, веночки, делать кисточки, ангелочков, снежинки, паучков… Собрать все готовое проще, чем подготовить украшения. Но результат впечатляет и радует.

Валентина говорит, что сама подготовка к изготовлению дидуха вдохновляет. Ощущение силы ветра и земли, когда с молитвой сеешь и ждешь нового урожая, когда заносишь последний сноп в дом и ставишь его на покути. Ведь дидух — это не украшение. В нем тесно переплелась мудрость поколений.

Все дидухи Валентины прочно стоят на трех ногах.

— Ноги — это наши предки, наше прошлое, основа — это мы, настоящее. Колосья вверху — наши дети, наше будущее, — объясняет пани Валентина.

Наверху женщина ставит ангела — защитника рода и Рождества.

Дорогие сердцу семейные обереги

Раритетная елка, доставшаяся по наследству, каждый год снимается с чердака и занимает свое место в гостиной семьи Валентины Кищук. А несколько лет назад к семейным реликвиям добавился дидух, который Валентина изготовила вместе с мамой (ныне покойной). Он очень дорог ее сердцу.

Накануне Рождества пани Валентина провела в Борсуках мастер-класс по изготовлению дидуха.

— Мне очень хочется, чтобы как можно больше украинских семей встречали Рождество по древним традициям — со Снопом, над которым мы колдуем и превращаем его в художественное произведение — Дидух, — говорит пани Валентина. — И чтобы были украинские вареники и узвар, и обязательно — вся семья за рождественским столом.

Интересно

В каждый дидух Валентина кладет пшеницу — на достаток, рожь — на жизнь, лен — на благополучие, бессмертник или сухоцветы — на щедрый год и память рода.

