Ключевые моменты:

Магнитная буря уровня G1–G2 (слабая/умеренная).

Симптомы для метеочувствительных: головные боли, головокружение, слабость, перепады давления, проблемы со сном.

Советы как снизить влияние магнитной бури.

Солнечная активность в конце года растет

Следует отметить, что в конце 2025 года Солнце находится в фазе повышенной активности. На 23 декабря прогнозируется буря слабого или среднего уровня — G1–G2 по глобальной шкале. То есть она не представляет критической опасности, но может вызвать мелкие перебои. Магнитное поле Земли может колебаться в течение дня в зависимости от скорости солнечного ветра и плазменной плотности.

В общем, метеозависимые люди реагируют на бури одними из первых. Типичные проявления – головная боль, головокружение, слабость, скачки давления и проблемы со сном. Кроме этого, особенно уязвимы те, кто испытывает сердечно-сосудистые проблемы или хроническую усталость.

Если вы относитесь к метеозависимым, то необходимо хорошо высыпаться, пить достаточно воды, избегать кофеина и алкоголя. Уменьшите нагрузку — физическую и эмоциональную. Больным хроническими болезнями следует держать лекарства наготове. Помогут свежий воздух и легкие упражнения.

