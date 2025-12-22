Ключевые моменты:

Повреждения электросетей очень сложные, ремонт идет дольше из-за тревог.

Свет уже вернули почти 12 тысячам жителей.

Без электричества пока остаются около 38,4 тысячи семей.

Ситуация со светом в Пересыпском районе Одессы

Враг продолжает энергетический террор Одесской области, и его главная цель – погрузить нас в тотальную темноту, оставив без света, тепла и воды. Ночью 22 декабря во время очередной атаки были повреждены два энергетических объекта ДТЭК Одесские электросети, один из них только в течение этого года уже второй раз подвергается значительным разрушениям. Самая сложная ситуация с электричеством в Белгород-Днестровском районе области и в Пересыпском районе города Одессы.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Повреждения в Пересыпском районе оказались чрезвычайно сложными. Сейчас энергетики работают над временными схемами питания, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей. Однако часть технических решений невозможно реализовать оперативно.

Дополнительные сложности создают постоянные воздушные тревоги — из-за них ремонтные работы идут медленнее, чем планировалось изначально.

На вечер 22 декабря электроснабжение удалось восстановить почти для 12 тысяч одесситов. В то же время около 38,4 тысячи семей все еще остаются без света. Подключить всех одновременно к резервным линиям невозможно из-за особенностей электросети и масштабных повреждений.

Жителям домов, где электричества пока нет, рекомендуют отключить все электроприборы от розеток, чтобы избежать перегрузки после подачи света. Тем, у кого свет уже появился, советуют пользоваться электроэнергией экономно — включать приборы постепенно и не все сразу.

Всего в течение дня 22 декабря энергетики вернули свет почти 75 тысячам семей Одесской области. В целом без электроснабжения остаются еще 52 тысячи семей в области. Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но их затрудняют воздушные тревоги.

