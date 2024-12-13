Рождество в украинском стиле: как украсить свой дом по традициям наших предков?

Дидух: главный символ Рождества

Украинские рождественские традиции, связанные с украшением дома, независимо от местности — будь то Одесская область или любой другой регион, — обычно были общими. Одной из важнейших частей подготовки к Рождеству для всех был обрядовый сноп, из которого изготавливали дидуха. Он был главным элементом праздника и символизировал дух предков — защитников и покровителей семьи.

— Хозяева начинали готовиться к Рождеству еще с первых чисел декабря, доставая снопы. Первый, зажинковый сноп, собирали во время выхода на ниву, и он символизировал начало сбора урожая. Обжиночный сноп, наоборот, означал завершение этого процесса. Для снопа выбирали лучшие стебли и хранили его отдельно до зимы. На праздники из этого снопа изготовляли дидуха или другие композиции, как символ урожая и семейного достатка, — рассказывает Валентина Игнатьевна.

Сноп или дидух хозяйки украшали заранее: ветками, лентами, изделиями из соломы — все зависело от достатка семьи.

— На Святвечер, перед началом ужина, в дом заносили сноп. Его ставили в углу — под иконой или в «красном углу», а иногда — возле обеденного стола. На этом месте также делали «гнездо» из сена, которое застилали белой скатертью, и ставили рядом кутью, — так выглядел праздничный декор в украинской семье.

Примерно в середине XIX века на место снопа и дидуха хозяева начали ставить ветку дерева или елку. В Одесской области, где местных елок почти не было, больше могли использовать ветви деревьев, которые украшали по своему вкусу.

В современном доме рождественский сноп или дидух можно разместить на праздничном столе или в углу комнаты как стильный элемент. Их можно приобрести в лавках народного искусства или сделать вместе с семьей.

Как сделать рождественского дидуха дома?

Возьмите пучок овса, ржи, пшеницы или сухоцвета (можно найти на полях или в магазинах декора), льняную веревку, ленту, сухие шишки, цветы, клей.

Небольшой пучок ржи сложите в ровный пучок и свяжите ниткой, дойдя до середины ножки. То же самое сделайте с овсом и пшеницей или используйте сухоцвет.

У вас должно получиться три пышных снопа. Свяжите их вместе веревкой, а к нижней части добавьте еще ржи для пышности. Обмотайте середину яркой лентой.

Сделайте еще два маленьких пучка, например из пшеницы, и прикрепите их по бокам основного снопа чуть ниже верхушки. Они должны напоминать «ручки».

Визуально разделите ножку дидуха на три части и перемотайте каждую из них нитью. Подрежьте конечность дидуха, чтобы он устойчиво стоял. Украсьте его по желанию.

Соломенный паук: украшение, которое несет благополучие

Ежегодно накануне Рождества хозяйки изготавливали соломенного паука в форме геометрических фигур. Его подвешивали к балке, покутью или праздничному столу. Благодаря циркуляции воздуха фигуры начинали двигаться, что, по верованиям предков, очищает дом от негативной энергии. Если пауки были неподвижными, это считалось плохим знаком.

— Соломенные пауки имели сакральное значение, ведь символизировали строение мира и единство семьи. Интересно, что обычные сельские женщины, не имея образования, создавали чрезвычайно сложные фигуры из соломы — ромбы, треугольники и другие элементы, выражая симметрией мир, — отмечает Валентина.

С появлением елок паучков также могли навешивать на ветки, как игрушки. В современных домах соломенного паука можно повесить возле окон, в коридоре, на входной двери или в центре комнаты.

Как сделать соломенного паука?

Возьмите 12 одинаковых стеблей соломы или коктейльные трубочки, хлопковые нитки, большую иглу и ножницы.

Наденьте на нитку с иглой четыре соломинки и свяжите концы нити, чтобы образовался квадрат или ромб.

Возьмите две новые соломинки, прикрепите их к одному углу квадрата, где торчит нить. Проденьте иголку с ниткой к противоположному углу квадрата, хорошо затяните — образуется «домик».

Повторите этот процесс трижды, добавляя по две соломинки к каждому углу квадрата. После завершения у вас вокруг основания должно появиться четыре треугольника.

Соедините вершины треугольников между собой так, чтобы вершина одного треугольника была напротив вершины другого. Закрепите их нитью, образуется восьмигранник — основа паука.

По желанию, сделайте несколько меньших конструкций по такому принципу и прикрепите их к основному пауку так, чтобы они легко свисали. Оставьте длинную нить, чтобы фигуру-паука можно было повесить.

Вытынанки: бумажные узоры и обереги

Третьим элементом, которым наши предки украшали дома на Рождество, были вытынанки. Это народное искусство вырезания узоров на светлой бумаге. Вытынанки обычно вешали на окна, двери, стены.

— Это не была обязательная традиция для всех семей, скорее — забава. Однако вытынанки помогали гармонизировать пространство и украсить дом. Люди вырезали разнообразные узоры по своим предпочтениям. На Рождество это могли быть звездочки, ангелы, крестики. Кстати, по технике вытынанки похожи на бумажные снежинки, и, возможно, эта традиция тоже перекочевала в современность, — обращает внимание Валентина Игнатьевна.

Иногда вытынанки выполняли роль оберегов: хозяйки размещали их в углах дома, чтобы защитить дом от злой силы и для оформления икон.

Если хотите украсить свой дом вытынанками, вывешивайте их на окна или двери со стеклом — в рождественский период это создает атмосферу праздника.

Восьмиугольная звезда: символ света и надежды

Еще одной важной частью празднования является восьмиугольная звезда. Ее использовали во время рождественских обрядов как символ света, надежды и новой жизни.

— На Рождество обязательно изготавливали восьмиугольную рождественскую звезду, с которой ходили колядовать. В течение новогодних праздников звезду держали в доме. Однако нет строгих правил относительно того, где она должна быть, — это оставалось на усмотрение каждой семьи, — говорит Валентина Игнатьевна.

Восьмиугольные звезды также делали из подручных материалов. Их часто вешали на окна и двери дома. Кстати, в Украине украшать елку звездой начали после Второй мировой войны.

Как украшали рождественский стол?

Когда на Святой Вечер в небе появлялась первая звезда, хозяйки накрывали стол с 12 обрядовыми блюдами.

— Рождественский стол накрывали чистой, светлой скатертью, под которую клали слой сена — символ места для душ предков. На стол ставили чеснок, мелкие деньги и мак как дар духам, а сверху располагали блюда. Также была свеча, которая символизировала очищение пространства. В украинской традиции, в частности в Одесской области, нет четкого количества свечей для Рождественского ужина — это могла быть одна или три, — объясняет Валентина.

Сегодня праздничный стол украшают пшеничными колосьями, сухоцветами, елочными ветвями или игрушками и разнообразными свечами, которые часто заменяют традиционные обереги.

Валентина Витос подчеркивает, что самое важное в рождественских традициях — это помыслы, с которыми мы все делаем: украшаем дом, готовим блюда или угощаем гостей. Главное — действовать с доброй душой и искренним сердцем. Тогда все обереги заработают и будут поддерживать нас круглый год.

Фото сделано в «Живом музее» Одесского областного центра украинской культуры, в котором представлены элементы нематериального культурного наследия Одесского региона.

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