Как S.T.A.L.K.E.R. 2 стал манифестом несокрушимой Украины

Советский постапокалипсис, который покорил мир

Первая игра серии S.T.A.L.K.E.R. была выпущена 20 марта 2007 года. Разработчиком стала киевская компания GSC Game World, которая создала уникальный открытый мир с элементами выживания и постапокалиптической атмосферы.

Основная идея игры заключалась в погружении игроков в альтернативную реальность Чернобыльской зоны отчуждения, где после нового взрыва появились аномалии, мутанты и загадочные артефакты. Игроки исполняют роль сталкера — искателя артефактов, который исследует опасную зону, столкнувшись с многочисленными врагами и опасностями. Одной из главных особенностей игры является открытый мир, где игроки могут свободно исследовать территории, выполнять различные миссии и взаимодействовать с другими персонажами на территории 60 тысяч квадратных километров.

Херсонские арбузы и Кобзарь, как символ несокрушимости

В S.T.A.L.K.E.R. 2 есть много пасхалок, отражающих украинскую культуру, историю и символику.

Портрет Тараса Шевченко: в игре появляется его портрет на стенах. Это своеобразная дань украинскому классику, который является символом борьбы за свободу и независимость.

Флаг Украины: его можно увидеть в разных локациях игры. Эти элементы вносят патриотический контекст в атмосферу игры.

Музыка украинских исполнителей: в игре можно услышать как народные, так и современные украинские песни. Это придает игре национальное звучание и помогает погрузить игроков в атмосферу украинской реальности. Здесь: Кристина Соловий, SadSvit, «Червона рута» и «Несе Галя воду».

Тематические предметы: например, вышиванки или элементы украинской архитектуры, украинские книги, плакаты или даже гравийные надписи с национальными мотивами.

Украинская продукция: сладкая вода «Живчик», сгущенное молоко Первомайского молзавода и херсонские арбузы добавляют атмосферы дома и чего-то знакомого с детства.

Язык: используется исключительно украинский язык в диалогах и текстах, что придает игре аутентичности.

Отказ от российского рынка и погибшие в команде

Политическая позиция разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 и GSC Game World в 2022 году, после начала войны в Украине, стала максимально выразительной и проукраинской.

Часть команды присоединилась к рядам Вооруженных сил. Однако, уже два человека погибли на фронте. Это разработчик Владимир Ежов и актер дубляжа Алексей Хильский.

После начала полномасштабной войны разработчики объявили о завершении сотрудничества с российским рынком. Сейчас официальная озвучка доступна только на украинском и английском.

В качестве анонса команда сняла документальный фильм «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2», в котором рассказала о пути создания игры и акцентировала внимание на войне в Украине, которую переживает команда. Фильм посмотрели почти полмиллиона пользователей.

Компания постоянно участвует в благотворительных инициативах и помогает военным. GSC Game World также сообщили, что значительную часть от заработка передадут украинской армии.

«У вас есть два часа, чтобы сделать русскую озвучку» — реакция россиян

В Москве ищут следы экстремизма и оправдания терроризма, поэтому в Госдуме предлагают приравнять покупку игры к госизмене. К ответственности хотят привлечь и тех, кто может ее распространять.

Однако многие российские геймеры играют через VPN, а аудитория разделилась. Кто-то покупает игру, зная, что деньги от нее пойдут ВСУ, другие же — подняли волну хейта, потому что не понимают украинский и бесятся из-за украинского символизма. Но на днях все же появилась пиратская версия на русском языке, так что спрос на игру очевиден. Но это не мешает бывшим фанатам S.T.A.L.K.E.R. мстить и сливать личные данные разработчиков.

«Нет дня, когда они не пытаются сломать эту компанию. Они выложили в интернет огромное количество наших материалов. Ненормально, когда публикуют персональные данные, включая паспортные. Ненормально, когда они загружают фото моего дома с призывом атаковать его ракетами, чтобы они сдохли», — сообщили в компании GSC Game World.

К тому же россияне запустили кампанию по дискредитации игры. Большинство неодобрительных отзывов об игре именно на русском, или на плохом английском. В Телеграм-каналах даже привлекают к написанию негативных комментариев за деньги. Однако за первые два дня новую игру приобрели более миллиона пользователей. А общий заработок от новинки оценивают в более чем один миллиард долларов.

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