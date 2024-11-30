Як S.T.A.L.K.E.R. 2 став маніфестом незламної України

Радянський постапокаліпсис, який підкорив світ

Перша гра серії S.T.A.L.K.E.R. була випущена 20 березня 2007 року. Розробником стала київська компанія GSC Game World, яка створила унікальний відкритий світ з елементами виживання та постапокаліптичної атмосфери.

Основна ідея гри полягала в зануренні гравців у альтернативну реальність Чорнобильської зони відчуження, де після нового вибуху з’явилися аномалії, мутанти та загадкові артефакти. Гравці виконують роль сталкера — шукача артефактів, що досліджує небезпечну зону, зіткнувшись із численними ворогами та небезпеками. Однією з головних особливостей гри є відкритий світ, де гравці можуть вільно досліджувати території, виконувати різноманітні місії та взаємодіяти з іншими персонажами на території 60 тисяч квадратних кілометрів.

Херсонські кавуни та Кобзар, як символ незламності

У S.T.A.L.K.E.R. 2 є багато пасхалок, що відображають українську культуру, історію та символіку.

Портрет Тараса Шевченка: у грі з’являється його портрет на стінах. Це своєрідна данина українському класикові, який є символом боротьби за свободу та незалежність.

Прапор України: його можна побачити у різних локаціях гри. Ці елементи вносять патріотичний контекст в атмосферу гри.

Музика українських виконавців: у грі можна почути як народні, так і сучасні українські пісні. Це надає грі національного звучання та допомагає занурити гравців у атмосферу української реальності. Тут: Христина Соловій, SadSvit, «Червона рута» та «Несе Галя воду».

Тематичні предмети: наприклад, вишиванки або елементи української архітектури, українські книги, плакати або навіть гравійні написи з національними мотивами.

Українська продукція: солодка вода «Живчик», згущене молоко Первомайського молзаводу та херсонські кавуни додають атмосфери дому та чогось знайомого з дитинства.

Мова: використовується виключно українська мова в діалогах і текстах, що надає грі автентичності.

Відмова від російського ринку та загиблі у команді

Політична позиція розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 та GSC Game World у 2022 році, після початку війни в Україні, стала максимально виразною та проукраїнською.

Частина команди долучилася до лав Збройних сил. Однак, вже двоє людей загинули на фронті. Це розробник Володимир Єжов та актор дубляжу Олексій Хільський.

Після початку повномасштабної війни розробники оголосили про завершення співпраці з російським ринком. Нині офіційна озвучка доступна лише українською та англійською.

Як анонс команда зняла документальний фільм «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2», в якому розповіла про шлях створення гри та акцентувала увагу на війні в Україні, яку переживає команда. Фільм переглянули майже півмільйона користувачів.

Компанія постійно бере участь у благодійних ініціативах та допомагає військовим. GSC Game World також повідомили, що значну частину від заробітку передадуть українській армії.

«У вас є дві години, щоб зробити російську озвучку» — реакція росіян

У Москві шукають сліди екстремізму та виправдання тероризму, тож в Держдумі пропонують прирівняти купівлю гри до держзради. До відповідальності хочуть притягнути і тих, хто може її розповсюджувати.

Проте чимало російських геймерів грають через VPN, а авдиторія розділилася. Хтось купляє гру, знаючи, що гроші від неї підуть ЗСУ, інші ж — підняли хвилю хейту, бо не розуміють українську і бісяться через український символізм. Але днями все ж з’явилася піратська версія російською мовою, тож попит на гру очевидний. Та це не заважає колишнім фанатам S.T.A.L.K.E.R. мститися і зливати особисті дані розробників.

«Немає дня, коли вони не намагаються зламати цю компанію. Вони виклали в інтернет величезну кількість наших матеріалів. Ненормально, коли публікують персональні дані, включно з паспортними. Ненормально, коли вони завантажують фото мого будинку з призовом атакувати його ракетами, щоб вони здохли», – повідомили у компанії GSC Game World.

До того ж росіяни запустили кампанію з дискредитації гри. Більшість несхвальних відгуків про гру саме російською, або поганою англійською. У Телеграм-каналах навіть залучають до напису негативних коментарів за гроші. Однак за перші два дні нову гру придбали більше мільйона користувачів. А загальний заробіток від новинки оцінюють у понад один мільярд доларів.

Читайте також: