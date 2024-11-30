Погода в Одессе: сохранится ли тепло в первый день зимы

Завтра, в воскресенье, 1 декабря, первый день зимы, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается, а воздух днем может прогреться до 4-7°С.
Прогноз погоды в Одессе на 1 декабря
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 1 декабря 2024 года переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С выше нуля, днем 4-6°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 1 декабря
По Одесской области синоптики прогнозируют на завтрашний день переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 2-7°С со знаком «плюс», на поюбережье 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Анны Баратынской