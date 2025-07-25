Ключевые моменты:

Одесская опера запускает проект «Наследие. Digital. Odesa Opera House» для сохранения архитектурного наследия.

Проект предусматривает создание 3D-экскурсий по театру и оцифровки музейной коллекции, что сделает театр доступным онлайн.

Что именно ждет ценителей искусства

Как отмечается, этот проект реализуется в соответствии со стратегией развития театра и имеет целью создание современного цифрового контента. В частности, будет проведено 3D-лазерное сканирование всего здания, созданы увлекательные 3D-экскурсии по помещениям театра, а также оцифрована уникальная коллекция музейно-выставочного комплекса Одесской национальной оперы.

Благодаря этим решениям доступ к нашей жемчужине получат не только украинцы, но и иностранные зрители, которые пока не имеют возможности лично посетить Одессу. Кроме того, это позволит Одесской национальной опере присоединиться к уважаемой европейской практике создания цифровых 3D-продуктов, как это уже сделали всемирно известные театры Ла Скала или Опера Гарнье. Таким образом, красота и величие нашего оперного театра станут доступными для всего мира.

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