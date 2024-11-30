Новости Одессы и Одесской области

Будут ли отключать свет в Одессе 1 декабря и станут ли щадящими графики

Будут ли отключать свет в Одессе 1 декабря и станут ли щадящими графики

Завтра, в воскресенье, 1 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, продолжат действовать стабилизационные отключения света. Какими будут графики в первый зимний день, узнавала «Одесская жизнь».

Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки россиян утром 28 ноября, когда ряд энергообъектов страны снова были повреждены, ограничения усилили.

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений 1 декабря будут следующими:

  • для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений (4 часа без света в сутки) в период с 13:00 до 22:00 часов;
  • для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 08:00 до 13:00 часов.

В тоже время компания-регулятор отмечает, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Читайте также: Одесса без света: справедливы ли графики и кто за них отвечает

В свою очередь компания ДТЭК «Одесские электросети» предоставила такой график отключения света в Одессе и области на 1 декабря:

  • 1 группа: свет будет весь день;
  • 2 группа: света не будет с 19:00 до 23:00;
  • 3 группа: свет будет весь день;
  • 4 группа: света не будет 13:00 до 17:00;
  • 5 группа: свет будет весь день;
  • 6 группа: с 16:00 до 20:00.

Графики на 1 декабря

О возможных изменениях в графике будет сообщено дополнительно.

Напомним, в сегодняшний график стабилизационных отключений света были внесены изменения, которые коснулись 5 и 6 групп потребителей.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua