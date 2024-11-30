Будут ли отключать свет в Одессе 1 декабря и станут ли щадящими графики

Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки россиян утром 28 ноября, когда ряд энергообъектов страны снова были повреждены, ограничения усилили.

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений 1 декабря будут следующими:

для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений (4 часа без света в сутки) в период с 13:00 до 22:00 часов;

будет действовать одна очередь отключений (4 часа без света в сутки) в период с 13:00 до 22:00 часов; для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 08:00 до 13:00 часов.

В тоже время компания-регулятор отмечает, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

В свою очередь компания ДТЭК «Одесские электросети» предоставила такой график отключения света в Одессе и области на 1 декабря:

1 группа: свет будет весь день;

2 группа: света не будет с 19:00 до 23:00;

3 группа: свет будет весь день;

4 группа: света не будет 13:00 до 17:00;

5 группа: свет будет весь день;

6 группа: с 16:00 до 20:00.

О возможных изменениях в графике будет сообщено дополнительно.

Напомним, в сегодняшний график стабилизационных отключений света были внесены изменения, которые коснулись 5 и 6 групп потребителей.