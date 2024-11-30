Будут ли отключать свет в Одессе 1 декабря и станут ли щадящими графики

Завтра, в воскресенье, 1 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, продолжат действовать стабилизационные отключения света. Какими будут графики в первый зимний день, узнавала «Одесская жизнь».
Напомним, после массированной ракетно-дроновой атаки россиян утром 28 ноября, когда ряд энергообъектов страны снова были повреждены, ограничения усилили.
По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений 1 декабря будут следующими:
- для бытовых потребителей будет действовать одна очередь отключений (4 часа без света в сутки) в период с 13:00 до 22:00 часов;
- для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности продлятся с 08:00 до 13:00 часов.
В тоже время компания-регулятор отмечает, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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В свою очередь компания ДТЭК «Одесские электросети» предоставила такой график отключения света в Одессе и области на 1 декабря:
- 1 группа: свет будет весь день;
- 2 группа: света не будет с 19:00 до 23:00;
- 3 группа: свет будет весь день;
- 4 группа: света не будет 13:00 до 17:00;
- 5 группа: свет будет весь день;
- 6 группа: с 16:00 до 20:00.
О возможных изменениях в графике будет сообщено дополнительно.
Напомним, в сегодняшний график стабилизационных отключений света были внесены изменения, которые коснулись 5 и 6 групп потребителей.