Журавли, виноград и корона: как символы князей постепенно стали гербами сел в Одесской области

О старинных гербах

В Украине первыми территориальными гербами стали родовые эмблемы князей Киевской Руси. На печатях киевских князей появилось изображение архангела Михаила, галицких князей — Льва, волынских — Георгия Победоносца, черниговских — Орла, постепенно они перебрались на гербы областей.

Попав в XIV-XVII веках под власть Великого княжества Литовского и Королевства Польского, украинские города и городки вместе с Магдебургским правом получили и право на свой герб.

Старинные гербы украинских городов красноречиво напоминают об их богатом прошлом, традициях, переживших века. Писатель-ученый из Демидовки Любашевской громады Владимир Панченко посвятил этой теме два энциклопедических издания: «Старинные гербы украинских городов» и «Городская геральдика старой Украины». В первой книге автор представил графические реконструкции, описания и сведения по истории старинных гербов городов и городков всех регионов нашего государства, воссозданные по тогдашним документальным источникам — от XIV до начала XX века. Второе издание знакомит читателей с основами геральдики, содержит обзор символики 1111 населенных пунктов на территории современной Украины, которые в прошлом имели статус города или городка, а также цветные реконструкции гербов этих поселений и подробные аутентичные иллюстративные материалы.

К сожалению, там не удалось отыскать древние гербы многих районных центров Одесской области, в частности Любашевки. Свою символику — герб и флаг — Любашевщина получила уже в период Независимости при содействии и авторства руководителя громады Геннадия Павлова. До сих пор своей символики нет у новосозданной Зеленогорской громады.

Будут ли у древних сел свои гербы?

Житель Маловасиловского старостата, что на Любашевщине, Михаил Левицкий, который вместе с семьей защищает Отчизну на войне, убежден, что каждое село должно иметь свои геральдические символы.

В свое время он исследовал свою родословную и заказал семейный герб, который перенес на боевой шеврон.

А в 2021 году патриот заказал у геральдистов вариант герба и флага сел тогдашнего Маловасильевского сельсовета: Комаровки, Михайловки, Новоалександровки, Большой и Малой Василевок. Над созданием символов работал историк и геральдист Андрей Гречило. За основу взята история каждого из населенных пунктов, местные традиции, обычаи и предания.

Так, на гербе села Малая Васильевка на синем поле изображен серебряный журавль, который стоит на одной ноге. В поднятой держит золотую дубовую веточку с желудем и двумя листочками, под ними — золотая гроздь винограда с листочком.

Все гербы, согласно правилам современного украинского местного герботворчества, вписаны в декоративный картуш, увенчанный золотой сельской короной, свидетельствующие о статусе поселений.

К большому сожалению, геральдическая символика Маловасильевского старостинского округа так и не была утверждена депутатским корпусом Любашевского поселкового совета.

Однако защитник Украины и инициатор создания гербовника своего края Михаил Левицкий не собирается отступать, потому что убежден, что каждое село заслуживает свой герб в память и в честь многих поколений людей, которые здесь жили, работали и будут жить дальше.