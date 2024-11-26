Одессит озвучил персонажей видеоигры, которую ждали 15 лет

Об этом актер сообщил на своей странице в Facebook.

«Наконец могу об этом сказать. 1,5 года прошло с того момента, как я получил сообщение записать пробы на S.T.A.L.K.E.R. 2. Затем — 4 месяца ожидания. Далее — больше года записей в студии. И вот. Игра, которую ждали 15 лет.

Я счастлив нереально, что стал частью этой вселенной и подарил свой голос 23 персонажам», — написал Григорий Бакланов.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе у многих пользователей возникли проблемы с работой интернета. Как оказалось, сбои возникли из-за массовой загрузки долгожданной игры Stalker 2.

Справка ОЖ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это долгожданное продолжение легендарной украинской игры. Фанаты по всему миру шутливо прозвали её «Ждалкер 2» из-за того, что ее создавали много лет.

Для Украины — это не просто игра – это часть украинского культурного наследия. Созданная киевской студией GSC Game World, она рассказывает историю таинственной Чернобыльской зоны отчуждения, где реальность переплетается с мистикой, а опасность подстерегает на каждом шагу.

Даже российское вторжение не остановило разработчиков. Команда GSC Game World, вынужденно переехав в Прагу, продолжила работу над игрой, превратив её в еще один символ сопротивления агрессии.

Актер театра и кино Григорий Бакланов родился в Одессе. Окончил городскую детскую театральную школу, после чего переехал в Киев где учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания вуза служил в Киевском театре юного зрителя, Киевском театре Драмы и Комедии на Левом берегу и в Новом театре.

Он известен прежде всего по роли Семена в «Пекельной Хоругви», и по «Поймать Кайдаша», в котором Бакланов сыграл Лаврину Кайдаша.