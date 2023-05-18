Чем вышиванки в Одесской области отличаются от других в Украине

Вышитая украинская рубашка с момента обретения нашей страной независимости получила вторую жизнь. Сегодня вышиванка стала не только частью национальной одежды, ее элементы вошли даже в европейскую моду. Это не просто декоративное изделие. Ведь узоры на сорочке — как своеобразный паспорт: они несут в себе закодированную информацию о ее владельце и месте, где она изготовлена. Традиционная вышиванка Одесчины собрала в себе мотивы и техники разных регионов, которые в нее привнесли представители многих национальностей.

Все узоры на вышиванках были уникальными

Может показаться, что вышиванка не изменилась за прошедшие сотни лет, однако это обманчивое впечатление. Узоры, которые вышивали на сорочках наши предки, несли в себе не только сакральный смысл, они предоставляли полную информацию о ее владельце. По узору можно было определить семейное положение, наличие детей, положение в обществе, благосостояние и даже возраст человека. Кроме того, узоры были призваны защитить владельца от темных сил, нести ему удачу, служили мощным оберегом.

Орнаменты для сорочек женщины придумывали сами, и каждый узор был неповторим, имел собственный смысл. Перенимать узоры категорически запрещалось, ведь в таком случае можно было «перенять» чужую судьбу вместе с ее негативом. В крайнем случае в вышивку нужно было внести что-то свое, закодировать то, что имело отношение к своему роду. Кроме того, существовали некоторые запреты на изображение определенных символов, например, на детской рубашке нельзя было изображать свадебные орнаменты, а на мужских — женские и наоборот.

Особые приметы вышиванок Одесской области

Одесские вышиванки впитали влияние многих народов, чему способствовало территориальное положение региона. В узорах рубашек, изготовленных в Одесской области, можно увидеть не только украинские мотивы, но и влияние молдавской и румынской культур.

Шили одесские вышиванки обычно из белого хлопкового полотна, в отличие от, к примеру, Ровенской области, где использовали небеленый лен. Кроме того, от региона зависел и покрой рубашки, хотя многие детали были похожи.

Особенностью покроя одесских вышиванок были рукава, расширявшиеся книзу за счет отделки, которая носила название «пухлики» — это тоненькие складки, собранные особым образом, которые размещали чуть ниже плечевого шва. Нижняя, более широкая часть рукава была украшена вышивкой крестиком, а манжеты вышивали и стягивали тонкой лентой, чтобы получились сборки. Кроме того, края рукавов, горловину и подол рубахи обязательно обрабатывали тонким рубчиком или крестиком, чтобы узор со всех сторон защищал человека от недобрых сил. Кстати говоря, вышивка крестом вовсе не является украинской национальной техникой, она пришла в Украину только в XIX веке.

Что изображали одесские мастерицы?

Традиционная одежда каждого региона Украины отличалась также цветовой гаммой. Мастерицы из Одесской области предпочитали геометрические и растительные орнаменты, которые вышивали в черных, красных, желтых и синих тонах. Самую «богатую» часть узора располагали на средней части рукава. Узор обычно состоял из двух или трех рядов, а среди его элементов часто использовали религиозные мотивы, короны, птиц, ромбы, квадраты и линии, которые символизировали силы природы. Иногда в узорах одесских вышиванок можно увидеть растительные мотивы, а вот стилизованные изображения животных мастерицы использовали очень редко.

Кроме того, традиционной техникой в Одесской области считалась и двухцветная вышивка, в которой преобладали красные и синие оттенки. Синий цвет был одним из самых популярных для вышивки — он считался сильным оберегом, а также цветом физической и духовной чистоты, так как это был цвет неба и воды. Чаще всего синие оттенки использовали для вышивки мужских и детских рубашек, так как считалось, что им больше нужна защита, чем женщинам.

Что расскажет орнамент на современной вышиванке?

Узоры на современных вышиванках, изготовленных промышленным способом, к сожалению, не несут никакого сакрального смысла. Ведь для того, чтобы орнамент на рубашке защищал владельца и притягивал к нему удачу, на вышиванку должен быть нанесен определенный узор с использованием особой технологии. Например, в старину мастерицы, вышивая, читали молитву или мысленно желали счастья будущему владельцу сорочки. Такая вышиванка считалась самой «сильной», ведь она несла позитивную энергетику для своего владельца, оберегала его. Важное значение также имеют символы, которые должны располагаться в строго определенных местах — на рукавах, горловине, по подолу. Однако сегодня, особенно при массовом производстве фабричных сорочек, эти требования не соблюдаются.

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