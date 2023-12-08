«Касл»: смотрим увлекательный детективный сериал на SWEET.TV

Ричард Касл — успешный писатель детективных романов, однако в данный момент у него творческий кризис. Где брать материалы для новой книги Ричард не знает, поэтому надеется услышать что-нибудь вдохновляющее на работу. Однако чего он точно не ожидал услышать, что он — подозреваемый в преступлении! А все потому, что жертва была убита тем же способом, как и в романе Касла!

Чтобы оправдать свое имя и найти настоящего убийцу, Ричард вызывается помочь детективу Кейт Беккет, которая ведет дело. Кейт умная, смелая и решительная следовательница, однако ей частенько не хватает творческого и нешаблонного взгляда на ситуацию. А вот с этим как раз на помощь приходит Касл и его неуемная фантазия. Распутав дело, писатель понял, что вот оно — долгожданное вдохновение! Осталось только убедить строгую детектива Беккет, что ей для расследований постоянно необходим подобный консультант.

Каждому писателю нужно вдохновение, и я нашел свое

Сериал выходил на канале ABC с 2009 по 2016 год. Всего было отснято 8 сезонов и 173 эпизода. Так как сериал снимался для телевидения в «достриминговую» эпоху, то серии здесь стандартные для того времени — по 43 минуты.

Главную роль Ричарда Касла исполнил Нейтан Филлион. Многим зрителям он известен по роли капитана Малкольма Рейнольдса з культового сериала «Светлячок», а фанаты кинокомиксов знают его по небольшим, но ярким ролям в «Отряде самоубийц» и «Стражах Галактики». В роли Кейт Беккет снялась Стана Катич. В качестве приглашенных актеров в сериале также успели побывать Меган Маркл, Чедвик Боузман, Алиса Милано, Уэс Крейвен, Адам Болдуин и многие другие.

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