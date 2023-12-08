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«Касл»: смотрим увлекательный детективный сериал на SWEET.TV

«Касл»: смотрим увлекательный детективный сериал на SWEET.TV

Ищите приятный сериал, чтобы посмотреть на новогодних каникулах? Как на счет детектива, но не сильно жестокого? Щедро сдобренного юмором, но когда надо — серьезного и драматичного? С приятными героями, и чтобы между ними аж искрило? У онлайн-кинотеатра SWEET.TV есть отличный вариант — сериал «Касл».

Ричард Касл — успешный писатель детективных романов, однако в данный момент у него творческий кризис. Где брать материалы для новой книги Ричард не знает, поэтому надеется услышать что-нибудь вдохновляющее на работу. Однако чего он точно не ожидал услышать, что он — подозреваемый в преступлении! А все потому, что жертва была убита тем же способом, как и в романе Касла!

Чтобы оправдать свое имя и найти настоящего убийцу, Ричард вызывается помочь детективу Кейт Беккет, которая ведет дело. Кейт умная, смелая и решительная следовательница, однако ей частенько не хватает творческого и нешаблонного взгляда на ситуацию. А вот с этим как раз на помощь приходит Касл и его неуемная фантазия. Распутав дело, писатель понял, что вот оно — долгожданное вдохновение! Осталось только убедить строгую детектива Беккет, что ей для расследований постоянно необходим подобный консультант.

Каждому писателю нужно вдохновение, и я нашел свое

Сериал выходил на канале ABC с 2009 по 2016 год. Всего было отснято 8 сезонов и 173 эпизода. Так как сериал снимался для телевидения в «достриминговую» эпоху, то серии здесь стандартные для того времени — по 43 минуты.

Главную роль Ричарда Касла исполнил Нейтан Филлион. Многим зрителям он известен по роли капитана Малкольма Рейнольдса з культового сериала «Светлячок», а фанаты кинокомиксов знают его по небольшим, но ярким ролям в «Отряде самоубийц» и «Стражах Галактики». В роли Кейт Беккет снялась Стана Катич. В качестве приглашенных актеров в сериале также успели побывать Меган Маркл, Чедвик Боузман, Алиса Милано, Уэс Крейвен, Адам Болдуин и многие другие.

Что посмотреть на выходных? Детективный сериал "Касл"

Детективный сериал «Касл» — смотрим онлайн на SWEET.TV

Если вы пропустили «Касла» — отличный повод наверстать упущенное и наконец его посмотреть! К тому же это идеальный вариант, если вы привязываетесь к героям и любите, когда их приключения растягиваются на много серий. Если же вы его уже видели — не спешите отмахиваться, а лучше изучите сериальный каталог SWEET.TV — наверняка там найдется то, что вы не видели.

А чтобы вдоволь разобраться, что интересного есть в каталоге, онлайн-кинотеатр SWEET.TV дарит в подарок читателям «Одесской жизни» месяц топового тарифа L.

Тариф L от SWEET.TV это:

  • Национальные и премиальные каналы онлайн с функцией паузы, перемотки и просмотра в записи.
  • 10000+ фильмов, мультиков и сериалов без рекламы.
  • Возможность смотреть онлайн где угодно: как в Украине, так и за рубежом.
  • Подключение сразу 5 устройств для всей семьи на один аккаунт без доплат.

Обратите внимание, что некоторые фильмы, например, премьерные, надо смотреть с доплатой. 

Как подключить подарочный тариф L:

  1. Установите приложение SWEET.TV (ищите его на AppStore и Google Play), или зарегистрируйтесь на сайте.
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  4. Тариф считается подключенным с момента активации промокода.

Приятного  просмотра!

** код действует только для новых пользователей, и тех, у кого недавно закончилась подписка (более 30 дней)

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