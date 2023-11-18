«Кровавый» перформанс у памятника Пушкину устроил одесский художник (видео)

Как пишет издание «Iнтент», свой поступок художник объяснил желанием продемонстрировать, что в украинском города Одессе нет места для памятника деятелю культуры страны, атакующей сейчас Украину.

Сообщается. что на место происшествия прибыла полиция, и стражи порядка провели с художником беседу.

В полиции инцидент пока что не комментируют.

Как сообщалось, сегодня утром, в то время как у здания одесской мэрии проходила традиционная субботняя акция «Кофе на Думской» против несвоевременных многомиллионных закупок, кто-то облил краской памятник русскому поэту.

Организатор акции, волонтер Екатерина Ножевникова назвала произошедшее вандализмом и подчеркнула, что ни она, ни участники организованного ей мероприятия никакого отношения к данному инциденту не имеют.

Напомним, 15 ноября в Киеве демонтировали памятник Пушкину.

Накануне, 10 ноября, правительство поддержало решение Минкульта о демонтаже памятников, связанных с имперской и советской эпохами. Ряд памятников был изъят из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия.

Таким образом, не исключено, что Одесса может стать следующим городом, где памятник Пушкину будет демонтирован. Так, на заседании, 9 ноября, историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета выразила мнение, что памятник Пушкину на Думской площади не подлежит сносу, поскольку находится в зоне ЮНЕСКО и принадлежит Всемирному культурному наследию. Но уже на следующий день Минкульт исключил этот памятник из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия.

Памятник Александру Пушкину в Одессе – бронзовый бюст с фонтаном, посвященный поэту. Сооружен в 1887-1889 годах в городе Одесса на Приморском бульваре на средства, пожертвованные одесситами. Это третий памятник, построенный в Одессе.