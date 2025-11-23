Ключевые моменты:
- В Янишевском лицее на Одесчине открыли мемориальную доску в честь погибшего украинского воина Дмитрия Масловского.
- Дмитрий Масловский погиб 17 ноября 2024 года во время рукопашного боя с российским оккупантом.
- На церемонию пришли военные, ученики лицея, представители районной власти и мама погибшего Героя.
- В торжественной церемонии открытия памятной доски также приняли участие побратимы Дмитрия.
Об этом сообщили накануне в Подольской районной государственной администрации.
Мемориальную доску разместили на фасаде обновленного лицея. На церемонию пришли представители районной власти, военные, ученики учебного заведения и местные жители. Среди присутствующих была и мама погибшего.
Также на мероприятие прибыли и побратимы Дмитрия, чтобы вместе с громадой почтить его память.
О том, кто такой Дмитрий Масловский, «Одесская жизнь» рассказывала в материале:
Дмитрий Масловский из Янишевки: История десантника, вступившего в рукопашный бой с якутом.
