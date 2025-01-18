Последняя встреча с мамой

Накануне дня рождения воина-десантника командир предоставил ему пятидневный отпуск. Домой заботливый, щедрой души юноша привёз много гостинцев для своих родных, а брату даже квадроцикл купил.

Дмитрий очень любил маму, учительницу местной школы Александру Кушнир, которая сама его воспитывала. Не меньше любил брата и сестру, о которых с детства заботился.

Так свой юбилей 7 ноября Дмитрий Масловский отметил в кругу самых близких людей.

Семья Дмитрия жила небогато, поэтому парень брался за любую работу, чтобы помочь матери. Не гнушался вскопать огород или нарубить дров кому-то из соседей.

Возвращаясь снова на фронт, Дмитрий пообещал матери, что в следующий приезд привезёт ещё больше подарков и даже купит для своей семьи новый дом, потому что их старая хата давно нуждается в ремонте.

Это был последний раз, когда они виделись.

Последний бой

Видео последнего боя нашего воина всколыхнуло соцсети. На нём Дмитрий Масловский пытается одолеть оккупанта из Якутии. На видео с камеры, закреплённой на шлеме украинского бойца, зафиксировано, как российский военный наносит несколько ударов и даже кусает украинца за пальцы, чтобы тот не мог сопротивляться. В финале битвы украинский воин, тяжело раненый, произносит свои последние слова. Он благодарит противника за поединок и просит позволить ему спокойно умереть.

Читайте также: «Сын даёт мне силы делать то, что он не успел»: почему мама погибшего воина выходит на акции протеста (видео)

«Наш Димка»: как вспоминают героя земляки

Когда в январе появилось видео об обстоятельствах гибели штурмовика Дмитрия Масловского и его последнем бою, первая учительница бойца Татьяна Стоцкая написала в Фейсбуке: «Это наш Димка. Мы его хорошо знаем как простого, искреннего парня. Будем всегда его помнить. Искренняя благодарность матери Александре Николаевне за воспитание замечательного сына!».

– Дмитрий часто подрабатывал у меня пастухом и помогал заготавливать сено для скота, – рассказал владелец небольшой молочно-товарной фермы Анатолий Обушенко. – Он был трудолюбивым и ответственным. Со всеми заданиями справлялся хорошо, ведь с детства был привычен к крестьянскому труду.

Дмитрий часто наведывался в родную школу, общался со своей классной руководительницей Еленой Каминской, которой даже признался, что у него есть любимая, с которой он планирует пожениться.

«Наш Димка был простым, искренним и трудолюбивым парнем» – так отзываются о земляке-герое жители Янышевки.

Его товарищи отмечают, что Дмитрий был вспыльчивым, всегда дерзким, иногда даже слишком, что его нужно было останавливать. Никогда ничего не боялся.

Глава громады Геннадий Павлов отметил, что Дмитрий прожил короткую, но жизнь настоящего мужчины. Сознательно выбрал военное дело, чтобы защищать Украину, семью и всех нас.

***

Руководство Любашёвского поселкового совета и командование 71-й егерской десантно-штурмовой бригады сделали представление на присвоение почётного звания «Герой Украины» (посмертно) Масловскому Дмитрию Олеговичу и награждение его орденом «Золотая Звезда» (посмертно).

Староста Бобрицкого старостинского округа Анжела Зименко рассказала, что земляки героя предложили назвать улицу Кленовую, на которой он жил, его именем.

17 января 2025 года указом Президента старшему солдату Дмитрию Масловскому присвоено звание Героя Украины (посмертно).

Военный путь героя

Дмитрий Масловский встал на защиту Родины в 2017 году, подписав контракт с Вооружёнными силами Украины.

В течение трёх лет воевал в зоне АТО.

Мобилизованный в 2023 году, Дмитрий пополнил ряды 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Воевал на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях.

За проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач воин был награждён отличием Президента Украины «За оборону Украины».

Погиб Дмитрий Масловский 17 ноября 2024 года в районе села Трудовое Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области в рукопашном бою с российским военным.

Первого декабря 30-летнего юношу со всеми воинскими почестями похоронили в родном селе.