Ключевые моменты

Балтский лицей стал одним из 30 заведений Украины, которые пилотируют новую трехлетнюю профильную старшую школу.

Учреждение инвестировало 11 млн грн в модернизацию: STEM-кабинеты, интерактивные панели, доступное укрытие и зоны отдыха.

Ученики уже выбирают между четырьмя профилями, а учителя интегрируют предметы и создают авторские спецкурсы — от AI до истории через кино.

Главные вызовы — нехватка помещений и непредсказуемое количество желающих учиться в старшей школе, однако лицей остается сосредоточенным на индивидуальном развитии каждого ребенка.

Стартуем без учебников

– Надия Валерьевна, с 2027 года украинские старшеклассники будут учиться по новой трехлетней системе профильного образования. Как это будет происходить?

– Трехлетняя система профильного образования предусматривает право выбирать собственную образовательную траекторию, гибкие учебные планы и меньшее количество обязательных предметов. Но отмечу, что мы не знаем, будем ли академическим лицеем. Готовиться к реформе лицей начал еще до старта Новой украинской школы в 2017 году. Начали мы с двух экспериментальных первых классов. Сейчас эти дети – девятиклассники. Именно они первыми пройдут путь трансформации полностью.

– С чего начинали?

– В 2017 году учитель Валентина Щур стала одной из первых в Украине, кто начал работу в одном из экспериментальных классов НУШ, а их было два. Старт был непростым: без учебников, модельных программ и четких ориентиров. До всего доходили собственными силами, искали материалы, разрабатывали методики. Теперь видим, что усилия были не напрасными.

По словам Надии Валерьевны, материальная база выросла в сотни раз. Лицею выделили средства, чтобы можно было организовать достойное образовательное пространство.

– У нас есть учебники, пособия, технические средства именно для пилотных классов, – говорит директор. – Полностью укомплектовали кабинеты биологии, географии, физики, математики. Благодаря автономии учителя могли сами выбрать то оборудование, которое им нужно для работы.

У нас уже была педагогическая интернатура – работа с молодым педагогом, которому назначается наставник. С его помощью учитель осваивает профессию на практике.

Учиться можно и с комфортом на… подушках

– Что усовершенствовали в лицее в первую очередь?

– Лицей получил около 11 миллионов гривен – софинансирование государства и городского совета. Эти средства мы использовали для оснащения кабинетов.

Сейчас все кабинеты оснащены интерактивными панелями. Это важно в условиях современной школы, где акцент делается на STEM-дисциплины (естественно-математический цикл).

Также оборудовали укрытие пандусами и подъемником, что упрощает доступ маломобильных учеников. Укрытие имеет мощную вентиляцию, запасной выход, туалеты, умывальники.

Есть в школе и зона без гаджетов. Там привели в порядок помещение, где раньше техработники хранили вещи: утеплили пол, обили стены, разложили подушки – и это стало любимым местом детей. Там они играют, общаются и читают книги.

– Еще одну такую комфортную зону мы сделали на втором этаже, – рассказывает Надия Валерьевна. – Здесь, кстати, можно провести урок в неформальной обстановке.

В этом году начал работать кабинет «Защита Украины», где есть современные средства обучения. Наше учреждение стало центром для изучения этого предмета, поэтому к нам приезжают ученики из других школ.

– Определились ли ученики с профилем?

– Да. У нас весь десятый класс выбрал между четырьмя профилями. Раньше были математический, исторический, биологический и филологический. Но, изучив запросы детей, мы увидели, что их интересует правоведение. Поэтому теперь четыре профиля: математика; история и правоведение; филология (с усиленным изучением иностранного языка) и биология.

Что должен знать учитель?

– Есть ли разница между нынешними уроками и прежними?

– На современном уроке учитель не просто излагает материал, а интегрирует разные предметы, привлекает учеников и коллег. Благодаря этому дети видят взаимосвязь знаний.

Например, урок языка можно объединить с уроком биологии, провести параллели, чтобы дети поняли, насколько все в мире связано.

Особенно важна компетентность учителя – ведь речь об интегрированных курсах. Например, объединяются биология, химия, физика. И учитель должен уметь сочетать это на уроке. Непрофильные предметы интегрируются, чтобы высвободить часы для спецкурсов или углубленного изучения профилей. Логично, что есть период адаптации: в десятом классе ученики пробуют себя в разных направлениях и при необходимости могут сменить профиль.

Это важно, потому что в старших классах количество обязательных предметов уменьшается, а углубленных – увеличивается. Большинство детей пока не определились с профессией, поэтому мы объясняем, что выбор профиля связан с тем, чем ребенок хочет заниматься после школы. Общаемся и с родителями, которые должны прислушиваться к желаниям ребенка.

«Сухие» знания не нужны

– Лицей экспериментирует и довольно успешно. Что главное?

– Одна из основных идей реформы – свобода выбора. Ученики могут выбирать не только профиль — естественный, математический, языковой, — но и курсы по интересам: краткосрочные, межклассные, авторские.

В лицее уже экспериментировали с их созданием. Хотели узнать, насколько учителя понимают, что их ждет.

Среди предложенных учителями курсов: «Основы работы с искусственным интеллектом», «Биология космоса», «Нетрадиционная медицина», «История через кино: где правда, а где вымысел?».

Но для преподавания выбрали курсы, утвержденные МОН: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Язык вокруг нас», «Критический анализ текста», «История мировой художественной культуры».

Это то, что интересно детям и пригодится в жизни. Ведь новая философия урока – компетентность вместо «сухих» знаний.

И комиксы генерируют, и тетради проверяют

– Скажу откровенно: чтобы создать современный урок, недостаточно собрать материал. Мы проводим презентации, используем онлайн-платформу для графического дизайна, генерируем комиксы. И при этом никуда не девается проверка тетрадей и выполненных заданий. Это непросто, но очень интересно. Учителя настолько увлекаются, что забывают о времени.

Но есть и другая сторона медали. Реформа – стресс для педагогов. Не все готовы. У некоторых, по словам директора, есть страх: «А вдруг не справлюсь?» Поэтому в лицее много работают внутри коллектива: коллеги поддерживают друг друга, разбираются вместе, помогают.

Два вызова для лицея

– Надия Валерьевна, есть ли опасения?

– Знаете, даже лучшая реформа не работает без людей, помещений и ресурса. И именно здесь возникают главные вызовы. Один из них – количество учеников, которые захотят учиться в старшей школе. Из двух пилотных девятых классов кто-то выберет профессионально-техническое училище, кто-то сменит траекторию. Поэтому открывать большое количество профилей при наличии одного-двух классов сложно — просто некому будет учиться. Надеемся, что подтянутся дети из других школ, в том числе сельских.

Еще один вызов – помещения. Если лицей станет отдельным академическим учреждением, понадобится больше специализированных кабинетов, лабораторий, безопасных зон. А простора уже сейчас не хватает.

Успех школы – не таблица в рейтинге

– Что должна дать новая школа?

– В реформах часто ищут рейтинги, цифры. Однако мы хотим, чтобы ребенок переступил порог школы с пониманием того, кем он является и куда хочет идти дальше. Успех школы – это не таблица в рейтинге, а то, как сложится жизнь ребенка после выпуска. Важно, чтобы каждый нашел себя. Мы понимаем, что правильно выбранная профессия – это большой процент успеха в жизни. Поэтому образование — это не только про знания, образование — это про жизнь.

