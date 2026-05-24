Ключевые моменты:

Правительство упростило процедуру обследования поврежденных домов-памятников, что позволит жителям получать сертификаты «єВідновлення».

Процедуры для проведения быстрого ремонта поврежденного жилья также станут проще.

Для владельцев полностью уничтоженных домов-памятников создан действенный механизм получения сертификатов.

Проблема восстановления исторических зданий в Одессе после российских атак остается одной из самых болезненных для города. За последние годы повреждения получили десятки домов в центре Одессы, который входит в список всемирного наследия UNESCO. Часть жителей не могла быстро получить компенсации из-за сложных процедур, предусмотренных Законом Украины «Об охране культурного наследия», ведь любые работы в домах-памятниках требовали отдельных согласований.

О новых решениях правительства сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после заседания так называемого «культурного Кабмина». Речь идет об изменениях в механизмах оценки ущерба, восстановления поврежденных памятников и расширении возможностей государственной программы «єВідновлення» для жителей исторических зданий.

Почему с ремонтом домов-памятников возникали сложности

Ранее статус памятника часто создавал жителям дополнительные юридические трудности при получении компенсаций. К примеру, согласно Закону Украины «Об охране культурного наследия», любые работы в таких домах можно начинать только после получения разрешения органа, отвечающего за охрану культурного наследия. Это долго и сложно. Из-за этого жители исторических зданий не всегда могли воспользоваться государственными программами поддержки на тех же условиях, что и владельцы обычного жилья, на что неоднократно обращала внимание и «Одесская жизнь».

Но несколько дней назад на заседании культурного Кабмина наконец приняли ряд важных решений, которые упрощают процедуру обследования домов-памятников и получение сертификатов на восстановление.

Компенсации за разрушенные памятники и новые правила застройки: что изменил Кабмин

Меньше бюрократии для восстановления поврежденных памятников

Для жителей значительно упростили процедуру обследования поврежденных объектов культурного наследия. В частности, владельцам обещают единый порядок оценки ущерба и упрощенный механизм проведения восстановительных работ. В Кабмине убеждены, что это поможет быстрее фиксировать последствия разрушений и начинать реставрацию или реконструкцию объектов.

«єВідновлення» для жителей домов-памятников

Самой радостной новостью для одесситов стало расширение программы «єВідновлення», в которую включили и жителей домов-памятников. Для этого разработали отдельный порядок официального признания памятников культурного наследия уничтоженными в результате войны. После составления специального акта, в котором зафиксируют повреждения и оценят ущерб, владельцы такого жилья смогут претендовать на получение компенсаций через программу «єВідновлення». При этом статус памятника поврежденный дом не теряет.

Индивидуальные режимы застройки вокруг памятников

На этом заседании приняли еще несколько важных решений по защите культурного наследия, разрешив местным властям определять индивидуальные режимы использования территорий вокруг памятников культурного наследия.

«Это касается, в частности, высотности и условий застройки. Такой подход позволит реконструкцию и новое строительство без ущерба для культурного наследия», — сообщила Юлия Свириденко.

Появление новых механизмов уже приветствовал и глава ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Насколько быстро новый механизм будет внедрен на практике, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Одессе жители восстанавливают дома-памятники после обстрелов за собственные средства.

Также «Одесская жизнь» объясняла почему в Одессе не восстанавливают разрушенное жилье.

Читайте также: Карта шрамов Одессы: 4 года большой войны в цифрах, руинах и человеческих судьбах