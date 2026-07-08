Ключевые моменты:

Эксперт заявил, что из пяти возможных сценариев завершения войны пока реалистичными остаются только два: прекращение боевых действий или мирное соглашение.

В Вишневом после российского удара погибли семь человек, 26 получили ранения, эвакуировали около 600 жителей.

Генштаб сообщил, что объект, где произошла детонация, не находился в ведении ВСУ, обстоятельства расследуют СБУ и ГУР.

Украинские дроны атаковали НПЗ в Саратове и Татарстане, а также авиабазу «БорисоГлебск» в Воронежской области.

В НАТО считают нападение России на Альянс в ближайшее время маловероятным, но прогнозируют продолжение позиционной войны в Украине.

Война в Украине: эксперт назвал два наиболее вероятных сценария ее завершения

В начале полномасштабного вторжения России существовало пять возможных вариантов завершения войны, однако сейчас реалистичными остаются только два. Такую оценку привел международный переговорщик и основатель Parley Policy Initiative Майкл Макартур Босак.

По мнению Босака, за три года боевых действий ситуация существенно изменилась. Если в начале вторжения рассматривались пять сценариев — завоевание Украины, официальная капитуляция, фактическая капитуляция, прекращение боевых действий или мирное соглашение — сегодня два сценария капитуляции уже не выглядят реалистичными.

Эксперт считает, что Украина смогла перехватить инициативу и перевести войну в формат осады. По его словам, Киев доказал, что не согласится на капитуляцию в любом виде, а успешные удары по целям в глубоком тылу России лишь укрепили украинские позиции.

Кроме того, Босак отметил, что в настоящее время Украина находится в самом сильном переговорном положении с момента освобождения Изюма осенью 2022 года.

По мнению автора, наиболее вероятными остаются два варианта развития событий.

Первый — прекращение боевых действий из-за одностороннего решения России завершить агрессию. В таком случае Кремль может объявить, что достиг поставленных целей, хотя полный вывод войск с оккупированных территорий не состоится. Это, по словам эксперта, поставит перед Украиной сложный выбор: согласиться на длительную оккупацию части территорий или продолжать борьбу за их увольнение.

Второй сценарий – заключение мирного соглашения путем переговоров. В то же время, Босак убежден, что новый переговорный процесс не может базироваться на тех же условиях, которые обсуждались ранее, ведь ситуация на поле боя изменилась в пользу Украины.

Эксперт считает, что лучшим вариантом может стать промежуточное всеобъемлющее мирное соглашение, в частности, договоренность о длительном прекращении боевых действий. По его мнению, такой формат способен создать основу устойчивого мира без необходимости официального отказа Украины от своих территорий.

В то же время, Босак предостерегает, что при отсутствии прогресса в переговорах или достижении режима прекращения огня война может затянуться на неопределенный срок. Он заключает, что скорого мира ожидать не стоит, хотя круг возможных сценариев завершения войны постепенно сужается по мере усиления позиций Украины.

Трагедия в Вишневом: детонация и последствия

В ночь на 6 июля во время массированной атаки РФ в Вишневом Бучанского района произошли мощные взрывы на складских помещениях. В результате обстрела погибли семь человек, 26 получили ранения. Масштабный пожар сопровождался вторичной детонацией, из-за чего было эвакуировано 600 жителей.

Генеральный штаб ВСУ официально заявил, что объект в Вишневом, где произошла детонация, не подчиняется Вооруженным Силам Украины. Спикер Генштаба Дмитрий Лиховой подчеркнул, что запрет на размещение складов боеприпасов вблизи гражданской застройки остается в силе. СБУ и ГУР выясняют все обстоятельства происшествия.

Ответные удары: атаки на российские НПЗ и аэродромы

Украина продолжает масштабировать удары по стратегическому тылу РФ. В ночь на 8 июля дроны атаковали объекты в нескольких регионах России:

Саратов: вспыхнул пожар на принадлежащем «Роснефти» нефтеперерабатывающем заводе.

Воронежская область: зафиксировано поражение авиабазы ​​«Борисолебск», где базируются истребители Су-34 и Су-35.

Татарстан: взрывы прогремели в Нижнекамске, где вероятно поражен местный НПЗ.

Эти атаки происходят на фоне сообщений об остановке работы крупнейшего в РФ Омского НПЗ после удара украинских дронов 6 июля, преодолевших расстояние в 2500 километров. По данным СМИ, США помогают Украине обходить российское ПВО для таких операций.

Стратегический прогноз НАТО

Высокопоставленные должностные лица НАТО подтверждают планы России модернизировать и увеличить свою армию, в частности через расширение резервов. Однако в Альянсе считают, что нападение на НАТО в краткосрочной перспективе маловероятно. Основные причины:

Потери в Украине: около 80% новых рекрутов направляются на восполнение потерь, поэтому ресурсов для развития новых сил недостаточно.

Сдерживание: Кремль осознает, что ответ НАТО будет разрушительным, а Владимир Путин «верит в статью 5».

Несмотря на это, РФ продолжает строить военную инфраструктуру у границ Финляндии и в Калининграде, готовясь к долгосрочному противостоянию. Наиболее вероятным сценарием на следующие шесть месяцев в НАТО считают продолжение позиционной войны в Украине.

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