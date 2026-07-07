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ГСЧС показала фото и видео с места ракетного удара по Одессе.

После попадания баллистической ракеты загорелись автомобили и производственное оборудование.

По уточненной информации, пострадали десять человек.

Спасатели завершили ликвидацию последствий российского ракетного удара по Одессе, нанесенного вечером 7 июля. Фото и видео с места происшествия опубликовало Главное управление ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, баллистическая ракета попала по территории производственного предприятия. В результате удара были повреждены здания, загорелись легковые автомобили и производственное оборудование.

Пожар удалось оперативно потушить и не допустить распространения огня.

По уточненной информации, пострадали девять человек. Пятеро из них были госпитализированы, один 48-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

Для ликвидации последствий привлекли 51 спасателя и 13 единиц специальной техники.

Напомним, вечером 7 июля российские войска нанесли по Одессе удар баллистической ракетой. По предварительным данным, противник применил ракету «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации главы ОВА Олега Кипера, по состоянию на 0:50 среды, 8 июля, количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе выросло до 10 человек, среди которых – три женщины. Восемь человек госпитализированы, преимущественно с осколочными и резаными ранами. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.