В Одессе смогли найти решение для фиксации разрушений квартир, расположенных в памятниках архитектуры и дальнейшего внесения их в реестр поврежденного имущества.

Об этом депутат сообщил депутат Одесского городского совета Василий Иеремия на своей странице в Фейсбуке.

Это позволит жильцам восстановить свои квартиры изнутри и затем получить денежную компенсацию от государства.

Подробностей о содержании этой процедуры депутат не предоставил.

По его же словам, целостность здания, общественные и общие помещения будут восстановлены за счет городского бюджета.

Напомним, что самостоятельно проводить ремонтные работы в домах, которые имеют статус памятников архитектуры можно только после фиксации повреждений и согласования плана ремонта с Министерством культуры.

Без этого жители квартир в таких зданиях не могут получить компенсацию от государства для ремонта собственных квартир, пострадавших от обстрелов.

Но в правительстве до сих пор не разработали процедуру фиксации повреждений и согласования ремонтных работ.

Кто-то из владельцев ремонтирует свои квартиры за свой счет, игнорируя государственные требования и не рассчитывая на компенсацию. Но многие одесситы ждут, когда же эта процедура появится и они, наконец, смогут зафиксировать повреждения должным образом, чтобы потом начать ремонт и впоследствии получить от государства положенные деньги.

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